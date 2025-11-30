В Ташкент прибыли новые послы зарубежных стран

ТАШКЕНТ, 30 ноября. /УЗИНФОРМ/. На текущей неделе ведомство внешней политики Узбекистана посетили вновь назначенные Чрезвычайные и Полномочные Послы Федеративной Республики Сомали Фатхудин Али Мохамед, Алюании Генц Пецани и Республики Бурунди Жозеф Нкурунзиз, прибывшие в страну для вступления в должность.

В ходе проведенных встреч послы вручили министру Бахтиеру Саидову копии своих верительных грамот, а также состоялось обсуждение приоритетных вопросов двусторонней повестки дня.

УЗИНФОРМ