Обсуждены вопросы обеспечения зимнего отопительного сезона

ТАШКЕНТ, 2 декабря. /УЗИНФОРМ/. 1 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв провел рабочее совещание с членами правительства и рядом ответственных руководителей, которое было посвящено вопросам экологической стабильности, подготовки к зиме и пожарной безопасности.

В ходе заседания был заслушан отчет Специальной комиссии по улучшению экологической ситуации в городе Ташкенте, представлена информация о проводимой работе по борьбе с загрязнением воздуха, озвучен ход реализации проекта по производству электроэнергии из бытовых отходов, предпринимаемые меры по сокращению количества полигонов твердых бытовых отходов.

Также был рассмотрен ход обеспечения населения сжиженным газом на льготных условиях, имеющиеся проблемы с изношенностью электрических сетей. Отдельно затронуты вопросы пожарной безопасности.

По итогам совещания глава государства дал поручения по работе коммунальных служб для обеспечения зимнего отопительного сезона, совершенствованию системы оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях

УЗИНФОРМ