Делегация Узбекистана посетила КНР

НОВОСТИ В МИРЕ, 3 декабря. /УЗИНФОРМ/. Делегация ведомства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана совершила визит в Китайскую Народную Республику.

В рамках пребывания в Пекине делегация приняла участие в церемонии открытия Программы по экономическому развитию и обмену опытом между Узбекистаном и КНР, которая направлена на углубление институционального сотрудничества и освоение передового китайского опыта в сфере экономических реформ и промышленного развития.

В тот же день прошло очередное заседание Рабочей группы в рамках механизма взаимодействия между Министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и Государственным комитетом по развитию и реформам (ГКРР) Китая, в ходе которого были обсуждены перспективы строительства железной дороги «Узбекистан - Кыргызстан - Китай», развития сотрудничества в сферах инфраструктуры, транспорта и логистики, искусственного интеллекта, а также совместная работа по развитию спутниковых технологий, включая создание регионального центра системы «Бейдоу» в Центральной Азии.

