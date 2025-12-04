



Погода в Узбекистане на 5 декабря



ТАШКЕНТ, 4 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 5 декабря, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь, возможен туман. Днем без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 9-11° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 3-8° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 6-11° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь, возможен туман. Днем без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 6-11° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь, возможен туман. Днем без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 6-11° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, в отдельных районах возможен небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами небольшой дождь, возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 6-11° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью и днём 2° мороза-3° тепла.