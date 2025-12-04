Ташкент посетила правительственная делегация РФ

ТАШКЕНТ, 4 декабря. /УЗИНФОРМ/. 3 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающей с визитом в стране делегацией России во главе с первым заместителем председателя правительства Денисом Мантуровым. В состав делегации также вошли главы администраций Нижегородской и Омской областей, Башкортостана и Красноярского края России.

В ходе аудиенции глава государства и его гости рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-российского сотрудничества в сферах экономики и торговли, промышленности, энергетики, транспорта, металлургии, химии, текстильной и пищевой индустрии, технологий и других отраслях.

Целью визита делегации РФ явилось участие в прошедшем в этот день в Ташкенте очередном заседании межправительственной комиссии.

УЗИНФОРМ