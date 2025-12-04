



Глава Узбекистана обратился к участникам Президентской Олимпиады



ТАШКЕНТ, 4 декабря. /УЗИНФОРМ/. 3 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к победителям и участникам завершающейся в Ташкенте Президентской Олимпиады. В обращении говорится: "Дорогие мои дети!



Уважаемые родители, учителя и наставники!



Искренне поздравляю всех вас с успешным участием в играх Президентской Олимпиады, ставшей незабываемым событием в жизни нашей страны.



Сегодня мы по праву и с глубоким удовлетворением можем сказать, что благодаря достойному участию около 3 тысяч таких, как вы, сильнейших молодых спортсменов, победителей и призеров отборочных этапов соревнований среди свыше 100 тысяч юношей и девушек, эти игры сформировались в уникальную спортивную систему Узбекистана.



Ярким свидетельством тому явились победы и рекорды, достигнутые в ходе захватывающих и бескомпромиссных состязаний, проходивших около десяти дней.



Особенно достойны восхищения результаты наших тяжелоатлетов Шахнозы Хайдаровой, Мохинур Эсонбоевой, легкоатлетки Садафбону Нусратуллоевой, обновивших рекорды Узбекистана, 17-летнего Камариддина Худойберганова, победившего действующих чемпионов Азии и мира в греко-римской борьбе, таэквондистов Комилы Султановой, Умарали Абдужабборова, Мираславы Омельченко, которые одержали верх над чемпионами страны и поднялись на высшую ступень пьедестала.



Еще один важный факт: победителями и призерами этой Олимпиады стали 23 юноши и девушки, проявившие свои способности в системе Олимпиады пяти инициатив, стартовавшей четыре года назад.



Все это подтверждает, что Президентская Олимпиада стала очень ответственным состязанием для нашей молодежи и уже начала создавать собственные славные традиции.



Убежден, что наши дети, сделавшие первые шаги в мир спорта в родной махалле и сегодня уверенно выступившие за честь своего региона, завтра – будут прославлять нашу Родину на мировых аренах.



Дорогие спортсмены!



Мы с большим интересом и волнением наблюдали за вашими соревнованиями вместе со всеми соотечественниками. Наши сердца наполнены радостью и гордостью за то, что формируемый в Новом Узбекистане олимпийский резерв обладает таким высоким потенциалом.



Особо приветствуя победителей и призеров, их родителей и тренеров, хочу отметить также, что уже само участие в таких состязаниях – большое счастье и большой успех. Ведь эти игры, вселяя в вас олимпийский дух, олимпийские ценности, послужат большой школой мастерства на пути к мировым аренам.



Мы, несомненно, будем совершенствовать данную систему, со следующего года включим в нее и водные виды, велоспорт, триатлон, фехтование и командные игры. На каждом этапе Олимпиады будут в полном объеме внедрены международные спортивные критерии, для подготовки высокопрофессиональных спортсменов наладим систему обучения тренеров на основе современной методологии и подходов. Также для открытой и прозрачной оценки результатов соревнований будет повышаться квалификация судей, улучшатся условия в спортивных школах и кружках, исходя из видов спорта.



Уверен, вы также примете достойное участие в этой работе своими практическими предложениями, знаниями и опытом, приобретенными на нынешней Олимпиаде.



Пользуясь случаем, выражаю искреннюю признательность руководителям и должностным лицам регионов, соответствующих министерств и ведомств, спортивным федерациям, коллективам высших образовательных учреждений, техникумов и школ, организовавшим отборочные и финальные этапы на высоком уровне, активным волонтерам, спортивным болельщикам, всему нашему многонациональному народу, поддержавшему молодежь.



Дорогие мои дети, сегодня вы добились больших побед.



Желаю всем вам еще более ярких достижений в будущем.



Никогда не останавливайтесь на достигнутом, смело идите вперед – к новым вершинам!". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи