advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
04.12.2025 / 12:54 msk / 14:54 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как вы оцениваете итоги прошедшего в Вашингтоне 10-го саммита «Центральная Азия + США»?
Голосование проводилось 10.11.2025 - 30.11.2025

45.9% (338)  - Положительно
 21.6% (159)  - Более положительно, чем отрицательно
 17.7% (130)  - Нейтрально
 6.7% (49)  - Более отрицательно, чем положительно
 4.4% (32)  - Отрицательно
 3.7% (27)  - Затрудняюсь ответить
голосов 735     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


Глава Узбекистана обратился к участникам Президентской Олимпиады
04.12.2025 07:21

ТАШКЕНТ, 4 декабря. /УЗИНФОРМ/. 3 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к победителям и участникам завершающейся в Ташкенте Президентской Олимпиады.

В обращении говорится:

"Дорогие мои дети!

Уважаемые родители, учителя и наставники!

Искренне поздравляю всех вас с успешным участием в играх Президентской Олимпиады, ставшей незабываемым событием в жизни нашей страны.

Сегодня мы по праву и с глубоким удовлетворением можем сказать, что благодаря достойному участию около 3 тысяч таких, как вы, сильнейших молодых спортсменов, победителей и призеров отборочных этапов соревнований среди свыше 100 тысяч юношей и девушек, эти игры сформировались в уникальную спортивную систему Узбекистана.

Ярким свидетельством тому явились победы и рекорды, достигнутые в ходе захватывающих и бескомпромиссных состязаний, проходивших около десяти дней.

Особенно достойны восхищения результаты наших тяжелоатлетов Шахнозы Хайдаровой, Мохинур Эсонбоевой, легкоатлетки Садафбону Нусратуллоевой, обновивших рекорды Узбекистана, 17-летнего Камариддина Худойберганова, победившего действующих чемпионов Азии и мира в греко-римской борьбе, таэквондистов Комилы Султановой, Умарали Абдужабборова, Мираславы Омельченко, которые одержали верх над чемпионами страны и поднялись на высшую ступень пьедестала.

Еще один важный факт: победителями и призерами этой Олимпиады стали 23 юноши и девушки, проявившие свои способности в системе Олимпиады пяти инициатив, стартовавшей четыре года назад.

Все это подтверждает, что Президентская Олимпиада стала очень ответственным состязанием для нашей молодежи и уже начала создавать собственные славные традиции.

Убежден, что наши дети, сделавшие первые шаги в мир спорта в родной махалле и сегодня уверенно выступившие за честь своего региона, завтра – будут прославлять нашу Родину на мировых аренах.

Дорогие спортсмены!

Мы с большим интересом и волнением наблюдали за вашими соревнованиями вместе со всеми соотечественниками. Наши сердца наполнены радостью и гордостью за то, что формируемый в Новом Узбекистане олимпийский резерв обладает таким высоким потенциалом.

Особо приветствуя победителей и призеров, их родителей и тренеров, хочу отметить также, что уже само участие в таких состязаниях – большое счастье и большой успех. Ведь эти игры, вселяя в вас олимпийский дух, олимпийские ценности, послужат большой школой мастерства на пути к мировым аренам.

Мы, несомненно, будем совершенствовать данную систему, со следующего года включим в нее и водные виды, велоспорт, триатлон, фехтование и командные игры. На каждом этапе Олимпиады будут в полном объеме внедрены международные спортивные критерии, для подготовки высокопрофессиональных спортсменов наладим систему обучения тренеров на основе современной методологии и подходов. Также для открытой и прозрачной оценки результатов соревнований будет повышаться квалификация судей, улучшатся условия в спортивных школах и кружках, исходя из видов спорта.

Уверен, вы также примете достойное участие в этой работе своими практическими предложениями, знаниями и опытом, приобретенными на нынешней Олимпиаде.

Пользуясь случаем, выражаю искреннюю признательность руководителям и должностным лицам регионов, соответствующих министерств и ведомств, спортивным федерациям, коллективам высших образовательных учреждений, техникумов и школ, организовавшим отборочные и финальные этапы на высоком уровне, активным волонтерам, спортивным болельщикам, всему нашему многонациональному народу, поддержавшему молодежь.

Дорогие мои дети, сегодня вы добились больших побед.

Желаю всем вам еще более ярких достижений в будущем.

Никогда не останавливайтесь на достигнутом, смело идите вперед – к новым вершинам!".

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
ОДКБ в контексте трансграничных логистических регионов
Мультимодальный Международный транспортный коридор (МТК) «Север – Юг» связывает север Европы...
Зона свободной экономики: первые успешные шаги
В декабре 2008 года на карте Узбекистана появилась территория площадью 500 га, на которой предпринимательская деятельность...
Экономические пути преодоления региональной конфликтогенности в контексте современного мирового кризиса
В современном мире существуют сотни конфликтогенных регионов.
Как СМИ Нового Узбекистана продвигают национальный контент
Сегодня в условиях глобализации мира увеличивается не только количество геополитических противоречий...
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Российская Федерация и Узбекистан подписали соглашение о строительстве атомной станции малой мощности
Обзор прессы с 27 мая по 2 июня
31.05.2024
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии, посвященной открытию памятника Народному артисту Узбекистана Батыру Закирову
Обзор прессы с 13 по 19 мая
17.05.2024
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
Обзор прессы с 11 по 17 сентября
15.09.2023
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на первом саммите глав государств Центральной Азии и Совета сотрудничества арабских государств Залива
Обзор прессы с 17 по 23 июля
20.07.2023
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ