



В Вене обсудили вопросы развития узбекско-австрийского делового сотрудничества



НОВОСТИ В МИРЕ, 4 декабря. /УЗИНФОРМ/. 3 декабря в рамках визита главы МИД Узбекистана Бахтиера Саидова в Австрию в Вене был проведен узбекско-австрийский бизнес-форум. Представители официальных и деловых кругов обеих стран рассмотрели возможности реализации совместных проектов в сферах зеленой энергетики, передового производства, цифровых технологий, сельского хозяйства, логистики, фармацевтики, химической промышленности и образования. Также в этот день глава МИД Узбекистана провел встречи с министром внутренних дел Австрии Герхардом Карнером, министром по европейским и международным делам Беате Майнль-Райзингер, главой Федеральной палаты экономики Австрии Анжеликой Сери-Фрошауэр. УЗИНФОРМ