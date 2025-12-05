



Погода в Узбекистане на 6 декабря



ТАШКЕНТ, 5 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 6 декабря, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков, лишь вечером возможен небольшой дождь. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 9-11° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 2-7° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза -3° тепла, днем 8-13° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков, лишь по Ташкентской области вечером местами возможен дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза -3° тепла, днем 8-13° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков, лишь по Ташкентской области вечером местами возможен дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза -3° тепла, днем 8-13° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 12-17° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3° мороза -2° тепла, днем 6-11° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.