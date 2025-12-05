



Глава МИД Узбекистана принял участие в заседании СМ ОБСЕ



НОВОСТИ В МИРЕ, 5 декабря. /УЗИНФОРМ/. 4 декабря руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиер Саидов принял участие в прошедшем в Вене 32-м заседании Совета министров ОБСЕ, которое было посвящено обсуждению вопросов обеспечения безопасности, экономической интеграции, развития транспортной взаимосвязанности, устойчивого развития. Также в рамках визита главы МИД в Австрию состоялась первая встреча в новом формате «Центральная Азия - Северная Европа», посвященная рассмотрению новых путей взаимодействия. Кроме того, на полях форума глава МИД Узбекистана встретился с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили иминистром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем.