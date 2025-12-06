Глава Узбекистана дал старт строительству новых объектов сферы энергетики

ТАШКЕНТ, 6 декабря. /УЗИНФОРМ/. 5 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на торжественной церемонии открытия конференции «Устойчивая энергетика – уверенный шаг в будущее Нового Узбекистана».

В обращении главы государства к гостям и участникам мероприятия говорилось:

"Дорогие друзья!



Дамы и господа!



Искренне рад видеть вас сегодня на церемонии запуска крупных генерирующих мощностей и старта новых проектов.



Уверен, что наша конференция на тему «Устойчивая энергетика – уверенный шаг в будущее Нового Узбекистана» станет еще одним большим практическим шагом на пути развития энергетической отрасли и устойчивого прогресса страны.



Сегодня мы осуществляем масштабные реформы в энергетической системе, исходя из потребностей и запросов стремительно растущей экономики и населения. Своей основной задачей мы определили достижение двух важных целей.



Первая – обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения всех отраслей и регионов.



Вторая – осуществление этих планов за счет современных, экологически чистых и возобновляемых альтернативных источников.



Следует отметить, что за последние годы в энергетическую систему было привлечено 35 миллиардов долларов иностранных инвестиций, введены в эксплуатацию новые мощности на 9 тысяч мегаватт. В результате объем производства электроэнергии увеличился с 60 миллиардов киловатт-часов в 2017 году до 85 миллиардов киловатт-часов в текущем. Обратите внимание, были запущены солнечные и ветряные электростанции почти на 5 тысяч мегаватт и гидроэлектростанции на 400 мегаватт. Доля «зеленой» энергии в общем объеме генерирующих мощностей в нынешнем году будет доведена до 30 процентов.



Кроме того, в частном секторе, жилых домах и на объектах социальной сферы были установлены малые солнечные панели на 2 тысячи мегаватт. Только в текущем году они дополнительно произвели около 2 миллиардов киловатт-часов альтернативной энергии. В регионах обновлено 69 тысяч километров линий электропередачи, 14 тысяч трансформаторов и высоковольтных подстанций.



Такие преобразования в отрасли придают мощный стимул и развитию местных предприятий. С начала года эти предприятия направили на строительство новых электростанций и сетей строительные материалы, металлоконструкции, кабели, электрооборудование на 700 миллионов долларов, предоставили проектно-инжиниринговые и строительные услуги.



Приведу пример. Первая гидроэлектростанция Нарынского каскада ГЭС на 38 мегаватт была введена в эксплуатацию исключительно с использованием местной продукции.



Убежден, что наши строительные, электротехнические и сервисные предприятия, способствующие развитию сферы, в будущем обязательно превратятся в крупные национальные компании, отвечающие международным стандартам.



Поэтому мы можем по праву сказать, что у вводимым в строй предприятий «Ангрен энерго» по выпуску 15 тысяч трансформаторов в год и «Uzhydopower» мощностью 155 гидроагрегатов – большое будущее.



Уважаемые гости!



В наших больших достижениях и успехах в энергетической сфере есть неоценимый вклад таких, как вы, потенциальных инвесторов и надежных партнеров.



Пользуясь случаем, выражаю искреннюю благодарность господину Сухейлю аль-Мазруи, министру энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов, господину Алпарслану Байрактару, министру энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики, господину Парвизу Шахбазову, министру энергетики Азербайджана, господину Таалайбеку Ибраеву, министру энергетики Кыргызской Республики, которые направляют в нашу страну значительные инвестиции и внедряют самые передовые технологии.



Выражаю также глубокую признательность саудовской компании «ACWA Power», турецким компаниям «АКСА» и «Cengiz Enerji», эмиратской «Masdar», китайским «China Energy», «Datang», «Sinoma», «Poly», «CNTIC», «Eagle Ray», французским «EDF», «Voltalia», «Total Energies», немецкой «Siemens Energy» и катарской «Nebras», а также представителям Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Азиатского банка развития, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Исламского банка развития и других финансовых институтов.



Уважаемые друзья!



Сегодня вместе с вами мы вводим в эксплуатацию 42 новых энергетических и инфраструктурных объекта общей стоимостью около 11 миллиардов долларов, которые внесут огромный вклад в развитие отрасли. Дадим старт строительству еще 21 нового проекта. В частности, в наших регионах начнут работу 16 солнечных, ветровых, тепловых и гидроэлектростанций в целом на 3 500 мегаватт.



После запуска на полную мощность они смогут вырабатывать 15 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год. В результате в следующем году мы доведем производство «зеленой» энергии до 23 миллиардов киловатт-часов. Обратите внимание, это означает, что будет полностью обеспечено годовое потребление электроэнергии населением Узбекистана.



Самое главное, за счет «чистой» энергии потребление природного газа сократится почти на 7 миллиардов кубометров, будет предотвращен выброс в атмосферу 11 миллионов тонн вредных веществ.



Сегодня мы также запускаем 10 систем накопления энергии на 1245 мегаватт. Это позволит подавать в сеть дополнительно 1,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в часы пикового потребления.



11 крупных подстанций и 420 километров высоковольтных сетей, которые сейчас будут запущены в эксплуатацию будут служить стабильной работе системы.



Уважаемые участники мероприятия!



Мы не намерены останавливаться на достигнутом. В следующие пять лет запустим тысячи промышленных и инфраструктурных объектов за счет более 150 миллиардов долларов иностранных инвестиций, создадим высокодоходные рабочие места.



В целях обеспечения благоприятных условий для населения на массивах «Янги Узбекистон» и других территориях будет построено более 800 тысяч квартир в энергоэффективных многоэтажных домах.



Создавая привлекательную среду для компаний в таких новых областях, как IT, искусственный интеллект и интернете вещей, увеличим количество современных суперкомпьютерных кластеров и дата-центров.



Хочу отметить, что саудовская компания «Data Volt» начала работы по строительству дата-центра мощностью 500 мегаватт с инвестициями в размере 3 миллиарда долларов.



Такая масштабная работа увеличит спрос и потребность в электроэнергии как минимум в 1,5 раза. В связи с этим я хотел бы остановиться на наших ближайших планах.



Во-первых, для удовлетворения растущей потребности в электроэнергии к 2030 году будет введено в эксплуатацию дополнительно более 17 тысяч мегаватт мощностей возобновляемой энергии.



В результате мы доведем долю «зеленой» энергии в общей генерации до 54 процентов. Большим шагом в этом направлении станет старт «зеленых» мощностей на 3,5 тысячи мегаватт стоимостью 3 миллиарда 300 миллионов долларов в Республике Каракалпакстан, Бухарской, Кашкадарьинской и Ташкентской областях.



В целях подключения новых мощностей к единой энергосистеме будет проложено 6 тысяч километров высоковольтных линий. В частности, в следующем году проложим 1 тысячу километров линий, на подстанциях создадим дополнительные мощности на 6 тысяч мегаватт.



Во-вторых, в результате наших реформ в области генерации электроэнергии мы накопили большой опыт по привлечению в сферу прямых иностранных инвестиций на основе государственно-частного партнерства.



С этого года применяем принципы частного партнерства не только в производстве электроэнергии, но и в ее поставке потребителям. В частности, достигли соглашения с турецкой компанией «Aksa Еlektrik» о передаче в частное управление Самаркандских региональных электрических сетей. В рамках проекта эта компания возьмет сеть под операционное управление, инвестирует, модернизирует линии, постепенно сократит потери вдвое. В результате это позволит ежегодно экономить 20 миллионов долларов.



На основе такого опыта в следующем году предложим инвесторам управление электросетями Джизакской и Сырдарьинской областей, а в 2027 году – Наманганской и Ташкентской областей.



В-третьих, мы продолжим поддерживать использование населением альтернативных источников энергии.



В новом году, опираясь на опыт Китая, на территории 300 махаллей в кооперации с населением будут установлены солнечные станции на 107 мегаватт. Этот социальный проект получит широкое внедрение, откроет доступ к «зеленой» энергии для 30 тысяч малообеспеченных семей. Они смогут получать доход, поставляя излишки электроэнергии в сеть.



Наши предприниматели, эффективно используя водные ресурсы, в этом году также построили малые и микроГЭС на 40 мегаватт. В результате выработано 120 миллионов киловатт-часов электроэнергии, что обеспечило им дополнительный источник дохода.



В следующем году будут построены малые и микроГЭС на 65 мегаватт. За счет этих проектов кардинально улучшится электроснабжение 80 тысяч домохозяйств.



В-четвертых, на недавно прошедшей в Бразилии климатической конференции COP-30 мы по своей инициативе взяли на себя важное обязательство в рамках Парижского соглашения. В частности, поставили перед собой цель к 2035 году сократить выбросы вредных газов на 50 процентов.



Совместно со Всемирным банком начали реализацию первого в мире инновационного проекта «ICRAFT». В рамках проекта было учтено, что Узбекистан сократил 23 миллиона тонн парниковых газов. Внедрили систему углеродных кредитов, приступили к торговле углеродными единицами на международном уровне.



Следует отметить, что только в этом году 17 наших крупных промышленных предприятий перешли на систему международных сертификатов «зеленой» энергии. За счет перевода 30 процентов производства на «чистую» энергию привлекательность их продукции на международных рынках резко возрастает. В ближайшие два года доведем количество таких предприятий до 100.



В-пятых, в последние годы благодаря значительному увеличению мощностей генерации мы укрепили партнерство с соседними странами в создании единого энергетического рынка.



В целях эффективного использования и совместного управления гидроэнергетическим потенциалом нашего региона в следующем году совместно с Кыргызстаном и Казахстаном приступим к финансированию проекта «Камбаратинская ГЭС-1».



Здесь хочу обратить особое внимание на решительные усилия руководства Азербайджана и Казахстана, тесно сотрудничающих в рамках проекта «зеленого коридора» по экспорту электроэнергии в Европу.



Уважаемые участники мероприятия!



Все запускаемые сегодня проекты обеспечат экономический рост и распахнут двери новых возможностей для будущих поколений. Такими ускоренными усилиями и инициативами мы, несомненно, построим новую цельную модель современной энергетической системы.



В заключение хочу еще раз выразить искреннюю благодарность представителям сферы энергетики, всем рабочим, инженерам и нашим зарубежным партнерам, активно участвующим в этих проектах.



Желаю вам здоровья, сил, энергии и больших успехов."

Также в этот день состоялась церемония запуска и начала строительства 42 новых объектов энергетики и инфраструктуры.

В их числе 16 солнечных, ветряных, тепловых и гидроэлектростанций общей стоимостью 3,3 миллиарда долларов и мощностью 3,5 тысячи мегаватт в Каракалпакстане, Бухарской, Кашкадарьинской и Ташкентской областях; 10 систем хранения энергии общей емкостью 1 тысяча 245 мегаватт; 11 крупных подстанций и 420 километров сетей высокого напряжения; подключены к сети 4 ветроэлектростанции мощностью 752 мегаватт, дан старт строительству 5 электростанций совокупной мощностью 2,3 гигаватт и системы хранения электроэнергии на 300 мегаватт в Республике Каракалпакстан и Бухарской области. Кроме этого, начаты работы по строительству линии электропередачи 500 киловольт общей протяжtнностью 1790 километров, связывающей Самаркандскую область с Ташкентской областью, а также Республику Каракалпакстан с Бухарской областью.

На полях форума глава Узбекистана провел двусторонние встречи с прибывшими в страну для участия в форуме делегациями Объединенных Арабских Эмиратов во главе с министром энергетики и инфраструктуры Сухейлем аль-Мазруи, Турецкой Республики во главе с министром энергетики и природных ресурсов Алпарсланом Байрактаром, Азербайджанской Республики во главе с министром энергетики Парвизом Шахбазовым, Кыргызской Республики во главе с министром энергетики Таалайбеком Ибраевым, Саудовской Аравии во главе с сопредседателем узбекско-саудовского Делового совета, главой компании «ACWA Power» Мухаммадом Абунайяном, а также состоялись переговоры с председателем Международного центра коммуникации Китая Лонг Юйсяном и руководителями ведущих китайских компаний.