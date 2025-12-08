



Погода в Узбекистане на 9 декабря



ТАШКЕНТ, 8 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 9 декабря, погода по прогнозам синоптиков: 8-10 декабря текущего года на территорию Узбекистана осуществится вторжение влажной и холодной воздушной массы.

8-9 декабря по Узбекистану местами пройдут дожди. В предгорных и горных районах республики 8-10 декабря осадки (дождь, снег), временами сильные.

9-10 декабря по северу и пустынной зоне местами усиление ветра до 15-18 м/с, в отдельный районах с порывами до 20-22 м/с. Ожидается постепенное понижение температуры, к 10 декабря по центральным районам ночью до 2-5° мороза, днем до 3-6° тепла, по северу ночью до 7-10° мороза, днем 0-3° мороза.

8-9 декабря по горным районам Ташкентской, Наманганской областей лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 5-7° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами возможны осадки (дождь, снег), туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с порывами до 20-22 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с порывами до 20-22 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 7-12° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 3-8° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь, возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 3-8° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 12-17° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 3-8° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), местами сильные, возможен туман. По горным районам Ташкентской, Наманганской областей лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью и днем 4° мороза-1° тепла. Назад | Наверх Печать статьи