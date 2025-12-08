advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
08.12.2025
Узбекистан отмечает День Конституции
08.12.2025 08:56

ТАШКЕНТ, 8 декабря. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня Дня Конституции страны.

В обращении говорится:

"Дорогие соотечественники!

Искренне, от всего сердца поздравляю вас, весь наш многонациональный народ с Днем Конституции Республики Узбекистан – 8 декабря и выражаю всем вам свое уважение и самые добрые пожелания.

В этот знаменательный день мы особенно глубоко ощущаем роль и значение Основного закона в нашей жизни – гаранта всех прав и свобод, мира и стабильности в стране, единства и согласия, необратимости демократических реформ.

Нормы и принципы, закрепленные в Конституции, являющейся воплощением политико-правового мышления и свободного волеизъявления нашего народа, несомненно, служат всем нам источником огромной силы, уверенности и вдохновения в построении Нового Узбекистана.

Так, практическое подтверждение конституционного принципа – народ является единственным источником государственной власти – мы видим прежде всего на примере деятельности национального парламента, наделенного еще более широкими полномочиями и ответственностью, областных Кенгашей, которые впервые стали возглавлять председатели, избранные из числа депутатов местных Кенгашей, института махалли, чья роль и авторитет в общественном управлении все более возрастают.

Следует особо отметить, что в этом году новым парламентом были приняты законы, касающиеся деятельности судов, усиления гарантий прав и свобод граждан, множество важных решений по укреплению атмосферы дружбы и согласия в стране, вопросам инклюзивного общества, молодежи, женщин, защиты интересов малообеспеченных людей, сокращения бедности, бережного сохранения национальных ценностей.

Местные Кенгаши также активно работают над решением актуальных социальных проблем в своих регионах. За прошедший период ими рассмотрено более 25 тысяч вопросов с принятием соответствующих решений, должностным лицам направлено около 14 тысяч депутатских запросов.

Чтобы представительные органы стали подлинно народной трибуной, голосом народа, с 1 января 2026 года мы также осуществим необходимые меры по разделению с 1 января 2026 года в районах и городах функций хокимов и председателей соответствующих Кенгашей.

Оставаясь приверженными конституционным принципам народовластия, представительной демократии, верховенства Конституции и закона, мы еще решительнее продолжим реформы в этом направлении.

Уважаемые друзья!

Как известно, в последние годы в нашей стране как никогда важное значение придается защите чести и достоинства человека, обеспечению прав и интересов граждан. В нынешнем году в ходе праздничных мероприятий, воплощающих в себе благородную идею «Конституция – гарант чести и достоинства человека, свободы, равенства и справедливости!», всесторонне анализируются наши достижения на этом пути, определяются новые и актуальные задачи.

Оценивая достигнутые за прошедший период результаты во всех сферах и отраслях, нужно особо подчеркнуть, что в их основе прежде всего лежат принципы гуманизма. Обратимся к фактам: Если обратиться к фактам, можно отметить, что в этом году доход на душу населения составил 3500 долларов, охват дошкольным образованием достиг 78 процентов, высшим образованием – 42 процентов, средняя продолжительность жизни наших граждан увеличилась с 73,8 до 75,1 года, и таких примеров немало.

В соответствии с Конституцией осуществляется большая работа по выполнению социальных обязательств государства, построению социального государства в нашей стране. Так, из бедности были выведены более 1 миллиона граждан, уровень бедности снизился до 6,6 процента.

Наши масштабные реформы на пути устойчивого развития экономики, обеспечения достойного уровня жизни народа, создания прочной правовой системы и открытого общества получают признание мировой общественности.

В 2025 году в Индексе целей устойчивого развития Узбекистан поднялся на 19 позиций и вошел в число стран с самыми высокими темпами прогресса в достижении Целей устойчивого развития в регионах Восточной Европы и Центральной Азии в этом направлении. В Глобальном инновационном индексе наша страна вошла в тройку сильнейших среди стран Центральной и Южной Азии. Такие международные агентства, как «S&P», «Fitch» и «Moodyʼs», повысили суверенный кредитный рейтинг Узбекистана.

Впервые за последние 40 лет авторитетный международный форум – Генеральная конференция ЮНЕСКО была успешно проведена за пределами Парижа, в Самарканде, что также признано в мировом сообществе важным событием.

Дорогие соотечественники!

Сегодня осуществляемые нами реформы вступают в решающую фазу, и мы должны превратить каждую норму Конституции в критерий практической деятельности в жизни государства и общества. Нашей чрезвычайно важной задачей является всестороннее разъяснение молодежи сути и содержания Основного закона, ее воспитание на основе конституционных ценностей истинными патриотами с высоким самосознанием, политическим мышлением и правовой культурой.

Мы должны глубоко чтить Конституцию и законы, обладать прочными правовыми знаниями и практическим опытом, только тогда мы сможем активно участвовать в управлении делами государства и общества, с честью нести свой сыновний долг перед Родиной и народом. Только тогда еще ярче проявится жизнеутверждающая сила и созидательный потенциал нашего Основного закона.

Еще раз от всей души поздравляю вас с этим замечательным праздником Конституции, ставшей для всех нас символом национальной независимости и гордости.

Желаю вам, дорогие соотечественники, здоровья, счастья, успехов, мира и благополучия вашим семьям.

Слава нашему мужественному и благородному народу – создателю Конституции и творцу всех наших достижений!".

УЗИНФОРМ

