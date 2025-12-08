



Узбекистан отмечает День Конституции



ТАШКЕНТ, 8 декабря. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня Дня Конституции страны. В обращении говорится: "Дорогие соотечественники!



Искренне, от всего сердца поздравляю вас, весь наш многонациональный народ с Днем Конституции Республики Узбекистан – 8 декабря и выражаю всем вам свое уважение и самые добрые пожелания.



В этот знаменательный день мы особенно глубоко ощущаем роль и значение Основного закона в нашей жизни – гаранта всех прав и свобод, мира и стабильности в стране, единства и согласия, необратимости демократических реформ.



Нормы и принципы, закрепленные в Конституции, являющейся воплощением политико-правового мышления и свободного волеизъявления нашего народа, несомненно, служат всем нам источником огромной силы, уверенности и вдохновения в построении Нового Узбекистана.



Так, практическое подтверждение конституционного принципа – народ является единственным источником государственной власти – мы видим прежде всего на примере деятельности национального парламента, наделенного еще более широкими полномочиями и ответственностью, областных Кенгашей, которые впервые стали возглавлять председатели, избранные из числа депутатов местных Кенгашей, института махалли, чья роль и авторитет в общественном управлении все более возрастают.



Следует особо отметить, что в этом году новым парламентом были приняты законы, касающиеся деятельности судов, усиления гарантий прав и свобод граждан, множество важных решений по укреплению атмосферы дружбы и согласия в стране, вопросам инклюзивного общества, молодежи, женщин, защиты интересов малообеспеченных людей, сокращения бедности, бережного сохранения национальных ценностей.



Местные Кенгаши также активно работают над решением актуальных социальных проблем в своих регионах. За прошедший период ими рассмотрено более 25 тысяч вопросов с принятием соответствующих решений, должностным лицам направлено около 14 тысяч депутатских запросов.



Чтобы представительные органы стали подлинно народной трибуной, голосом народа, с 1 января 2026 года мы также осуществим необходимые меры по разделению с 1 января 2026 года в районах и городах функций хокимов и председателей соответствующих Кенгашей.



Оставаясь приверженными конституционным принципам народовластия, представительной демократии, верховенства Конституции и закона, мы еще решительнее продолжим реформы в этом направлении.



Уважаемые друзья!



Как известно, в последние годы в нашей стране как никогда важное значение придается защите чести и достоинства человека, обеспечению прав и интересов граждан. В нынешнем году в ходе праздничных мероприятий, воплощающих в себе благородную идею «Конституция – гарант чести и достоинства человека, свободы, равенства и справедливости!», всесторонне анализируются наши достижения на этом пути, определяются новые и актуальные задачи.



Оценивая достигнутые за прошедший период результаты во всех сферах и отраслях, нужно особо подчеркнуть, что в их основе прежде всего лежат принципы гуманизма. Обратимся к фактам: Если обратиться к фактам, можно отметить, что в этом году доход на душу населения составил 3500 долларов, охват дошкольным образованием достиг 78 процентов, высшим образованием – 42 процентов, средняя продолжительность жизни наших граждан увеличилась с 73,8 до 75,1 года, и таких примеров немало.



В соответствии с Конституцией осуществляется большая работа по выполнению социальных обязательств государства, построению социального государства в нашей стране. Так, из бедности были выведены более 1 миллиона граждан, уровень бедности снизился до 6,6 процента.



Наши масштабные реформы на пути устойчивого развития экономики, обеспечения достойного уровня жизни народа, создания прочной правовой системы и открытого общества получают признание мировой общественности.



В 2025 году в Индексе целей устойчивого развития Узбекистан поднялся на 19 позиций и вошел в число стран с самыми высокими темпами прогресса в достижении Целей устойчивого развития в регионах Восточной Европы и Центральной Азии в этом направлении. В Глобальном инновационном индексе наша страна вошла в тройку сильнейших среди стран Центральной и Южной Азии. Такие международные агентства, как «S&P», «Fitch» и «Moodyʼs», повысили суверенный кредитный рейтинг Узбекистана.



Впервые за последние 40 лет авторитетный международный форум – Генеральная конференция ЮНЕСКО была успешно проведена за пределами Парижа, в Самарканде, что также признано в мировом сообществе важным событием.



Дорогие соотечественники!



Сегодня осуществляемые нами реформы вступают в решающую фазу, и мы должны превратить каждую норму Конституции в критерий практической деятельности в жизни государства и общества. Нашей чрезвычайно важной задачей является всестороннее разъяснение молодежи сути и содержания Основного закона, ее воспитание на основе конституционных ценностей истинными патриотами с высоким самосознанием, политическим мышлением и правовой культурой.



Мы должны глубоко чтить Конституцию и законы, обладать прочными правовыми знаниями и практическим опытом, только тогда мы сможем активно участвовать в управлении делами государства и общества, с честью нести свой сыновний долг перед Родиной и народом. Только тогда еще ярче проявится жизнеутверждающая сила и созидательный потенциал нашего Основного закона.



Еще раз от всей души поздравляю вас с этим замечательным праздником Конституции, ставшей для всех нас символом национальной независимости и гордости.



Желаю вам, дорогие соотечественники, здоровья, счастья, успехов, мира и благополучия вашим семьям.



Слава нашему мужественному и благородному народу – создателю Конституции и творцу всех наших достижений!". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи