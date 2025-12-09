В Ташкент прибыл новый посол Бразилии

ТАШКЕНТ, 9 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава ведомства иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с прибывшим в страну для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Бразилия (с резиденцией в Москве) Сержио Родригесом дос Сантосом.

В ходе встречи посол вручил министру копии своих верительных грамот, а также стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития диалога двух стран по всему спектру приоритетных направлений.

Сержио Родригес дос Сантос сменил в должности Родриго де Лима Баэна Соареса, который являлся послом в Узбекистане с июня 2022 года. С августа текущего года Сержио Родригес дос Сантос также является послом Бразилии в России.

