Погода в Узбекистане на 11 декабря

Погода в Узбекистане на 11 декабря10.12.2025 11:33
ТАШКЕНТ, 10 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 11 декабря, погода по прогнозам синоптиков:
10 декабря текущего года на территорию Узбекистана продолжится вторжение влажной и холодной воздушной массы.
В предгорных и горных районах республики 10 декабря осадки (дождь, снег), временами сильные.
10 декабря по северу и пустынной зоне местами усиление ветра до 15-18 м/с, в отдельный районах с порывами до 20-22 м/с.
Ожидается постепенное понижение температуры, к 10 декабря по центральным районам ночью до 2-5° мороза, днем до 3-6° тепла, по северу ночью до 7-10° мороза, днем 0-3° мороза.
10-12 декабря по горным районам Ташкентской, Наманганской областей лавиноопасно.
|в Ташкенте:
|Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 12-14° тепла.
в Каракалпакстане и Хорезмской области
Переменная облачность, осадки (дождь, снег). Возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с порывами до 20-22 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 3° мороза, днем 5-10° тепла.
в Бухарской и Навоийской областях:
Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с порывами до 20-22 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 13-18° тепла.
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|Переменная облачность, без осадков. Возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 12-17° тепла.
в Ташкентской области:
|Переменная облачность, без осадков. Возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 12-17° тепла.
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 16-21° тепла.
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
Переменная облачность, без осадков. Возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3° мороза -2° тепла, днем 5-10° тепла.
в горных районах Республики:
|Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью и днем 2-7° мороза.