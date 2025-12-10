Погода в Узбекистане на 11 декабря

ТАШКЕНТ, 10 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 11 декабря, погода по прогнозам синоптиков:

10 декабря текущего года на территорию Узбекистана продолжится вторжение влажной и холодной воздушной массы.

В предгорных и горных районах республики 10 декабря осадки (дождь, снег), временами сильные.

10 декабря по северу и пустынной зоне местами усиление ветра до 15-18 м/с, в отдельный районах с порывами до 20-22 м/с.

Ожидается постепенное понижение температуры, к 10 декабря по центральным районам ночью до 2-5° мороза, днем до 3-6° тепла, по северу ночью до 7-10° мороза, днем 0-3° мороза.

10-12 декабря по горным районам Ташкентской, Наманганской областей лавиноопасно.