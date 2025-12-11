Погода в Узбекистане на 12 декабря

Погода в Узбекистане на 12 декабря11.12.2025 11:33
ТАШКЕНТ, 11 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 12 декабря, погода по прогнозам синоптиков:
11-12 декабря по горным районам Ташкентской, Наманганской областей лавиноопасно.
в Ташкенте:
Переменная облачность, вечером дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 14-16° тепла.
в Каракалпакстане и Хорезмской области
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.
в Бухарской и Навоийской областях:
Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12° тепла.
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
Переменная облачность, к вечеру местами дождь. Возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 11-16° тепла.
в Ташкентской области:
Переменная облачность, к вечеру местами дождь. Возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 11-16° тепла.
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
Переменная облачность, без осадков, лишь по Кашкадарьинской области к вечеру местами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 14-19° тепла.
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
Переменная облачность, без осадков. Возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 8-13° тепла.
в горных районах Республики:
Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 1-6° тепла.