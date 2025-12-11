В Узбекистан прибыл глава Парагвая

В Узбекистан прибыл глава Парагвая11.12.2025 16:55
ТАШКЕНТ, 11 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Узбекистан с трехдневным официальным визитом прибыл Президент Республики Парагвай Сантьяго Пенья.
Целью визита является проведение переговоров на высшем уровне с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, чтобы обсудить приоритетные вопросы развития узбекско-парагвайских отношений.
Кроме того, глава Парагвая примет участие в проходящей в Ташкенте Генеральной ассамблее Международной автомобильной федерации (FIA).
УЗИНФОРМ