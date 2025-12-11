



В Узбекистан прибыл глава Парагвая



ТАШКЕНТ, 11 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Узбекистан с трехдневным официальным визитом прибыл Президент Республики Парагвай Сантьяго Пенья. Целью визита является проведение переговоров на высшем уровне с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, чтобы обсудить приоритетные вопросы развития узбекско-парагвайских отношений. Кроме того, глава Парагвая примет участие в проходящей в Ташкенте Генеральной ассамблее Международной автомобильной федерации (FIA).