



Погода в Узбекистане на 13 декабря



ТАШКЕНТ, 12 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 13 декабря, погода по прогнозам синоптиков: 12 декабря по горным районам Ташкентской, Наманганской областей лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, к вечеру дождь. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 9-11° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, во второй половине дня местами дождь. Возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, во второй половине дня местами дождь. Возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 6-11° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, во второй половине дня местами дождь. Возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 6-11° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, во второй половине дня местами дождь. Возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 11-16° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, к вечеру местами дождь. Возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 6-11° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, осадки (дождь, снег), местами сильные. Возможен туман. по горным районам Ташкентской, Наманганской областей лавиноопасно. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 3-8° тепла. Назад | Наверх Печать статьи