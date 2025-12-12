В Ташкенте проведены узбекско-парагвайские переговоры в верхах

ТАШКЕНТ, 12 декабря. /УЗИНФОРМ/. 11 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел в резиденции "Куксарой" торжественную церемонию встречи прибывшего в страну с официальным визитом Президента Республики Парагвай Сантьяго Пенья.

В ходе состоявшихся далее в узком и расширенном форматах с участием официальных делегаций обеих стран были обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Парагвая в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса и инвестиций, сельского хозяйства, пищевой и химической промышленности, цифровизации, туризма и спорта.

По итогам переговоров главы двух государств подписали Совместное заявление, а также были подписаны Протокол о завершении двусторонних переговоров по вопросам доступа на рынок в рамках присоединения Узбекистана к ВТО и Меморандум о взаимопонимании о создании межмидовского механизма политических консультаций.

В тот же день Президенты Узбекистана и Парагвая вместе посадили дерево на Аллее почетных гостей.

УЗИНФОРМ