В Ашхабаде проведена встреча глав Узбекистана и Туркменистана

НОВОСТИ В МИРЕ, 12 декабря. /УЗИНФОРМ/. 11 декабря прибывший в Ашхабад с двухдневным рабочим визитом для участия в торжествах по случаю празднования 30-летия статуса постоянного нейтралитета Туркменистана Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и был принят Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Стороны обсудили ключевые аспекты развития узбекско-туркменского взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, по линии парламента, сферах энергетики, сельского хозяйства, транспорта и других.

В рамках визита глава Узбекистана примет участие в Международном форуме, посвященном 30-летию провозглашения постоянного нейтралитета Туркменистана, Международному дню нейтралитета и объявлению 2025 года «Международным годом мира и доверия», а также проведет ряд двусторонних встреч.

