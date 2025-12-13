Погода в Узбекистане на 14 декабря

Погода в Узбекистане на 14 декабря13.12.2025 11:33
ТАШКЕНТ, 13 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 14 декабря, погода по прогнозам синоптиков:
13-16 декабря по горным районам Ташкентской, Наманганской областей лавиноопасно.
|в Ташкенте:
|
|
|Переменная облачность, к вечеру дождь. Ветер западный 3-8 м/с, возможны порывы до 10-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 13-15° тепла.
|
в Каракалпакстане и Хорезмской области
|
|
|
Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 3-8° тепла.
|
в Бухарской и Навоийской областях:
|
|
Переменная облачность, местами дождь. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 10-15° тепла.
|
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|
|
|Переменная облачность, местами дождь. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 11-16° тепла.
|
в Ташкентской области:
|
|
|Переменная облачность, местами дождь. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 11-16° тепла.
|
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
|
|
|
Переменная облачность, местами дождь. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 15-20° тепла.
|
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
|
|
|
Переменная облачность, местами дождь. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.
|
в горных районах Республики:
|
|
|Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), местами сильные. Возможен туман. По горным районам Ташкентской, Наманганской областей лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 1-6° тепла.