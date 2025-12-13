



Погода в Узбекистане на 14 декабря



ТАШКЕНТ, 13 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 14 декабря, погода по прогнозам синоптиков: 13-16 декабря по горным районам Ташкентской, Наманганской областей лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, к вечеру дождь. Ветер западный 3-8 м/с, возможны порывы до 10-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 13-15° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 3-8° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 10-15° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 11-16° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 11-16° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 15-20° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), местами сильные. Возможен туман. По горным районам Ташкентской, Наманганской областей лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 1-6° тепла.