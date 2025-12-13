Глава Узбекистана принял участие в Международном форуме в Ашхабаде

Глава Узбекистана принял участие в Международном форуме в Ашхабаде13.12.2025 07:54
НОВОСТИ В МИРЕ, 13 декабря. /УЗИНФОРМ/. 12 декабря пребывающий с рабочим визитом в Туркменистане Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в прошедших в Ашхабаде торжественных мероприятиях, посвященных 30-летию принятия Туркменистаном статуса постоянного нейтралитета.
В частности, наряду с зарубежными коллегами глава Узбекистана возложил цветы к торжественно открытому в этот день Монументу нейтралитета Туркменистана, а также принял участие в Международном форуме мира и доверия.
В выступлении главы Узбекистана на форуме говорилось:
"Уважаемые главы делегаций!
Выражаю глубокую признательность Президенту Туркменистана, уважаемому Сердару Гурбангулыевичу Бердымухамедову и Национальному лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты, моему дорогому брату, уважаемому Гурбангулы Мяликгулыевичу Бердымухамедову за тёплый приём и безупречную организацию сегодняшнего форума.
Поздравляю руководство Туркменистана и весь братский туркменский народ с Национальным праздником – тридцатой годовщиной постоянного Нейтралитета.
Эта знаменательная дата олицетворяет неизменную приверженность Туркменистана развитию мирных, доверительных, дружественных и взаимовыгодных отношений со всеми странами мира.
Нынешний форум мы рассматриваем как важную политическую платформу для продвижения идей миролюбия и миротворчества, укрепления взаимного доверия и уважения между государствами,
а также поиска решения актуальных международных проблем посредством диалога и переговоров.
Уважаемые участники!
Нейтралитет Туркменистана, ставший частью современной идентичности туркменского народа, опирается на его глубокие исторические традиции, культурные и духовные ценности, такие присущие ему благородные качества, как великодушие, толерантность и добрососедство.
Этот феномен заслужил широкое признание во всём мире благодаря определяющей роли уважаемого Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова – архитектора туркменской философии позитивного Нейтралитета на современном этапе.
Избранная стратегическая линия сегодня с новым динамизмом реализуется Президентом Туркменистана, уважаемым Сердаром Гурбангулыевичем.
Туркменская модель постоянного нейтралитета ярко демонстрирует, как принципы уважения суверенитета и невмешательства могут гармонично сочетаться с активной миротворческой и дипломатической деятельностью. Наглядным свидетельством этого является успешная работа в Ашхабаде Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для стран Центральной Азии.
Мы в Узбекистане во многом разделяем стратегическое видение и внешнеполитические подходы наших туркменских братьев.
В этой связи поддерживаем инициативу братского Туркменистана по созданию совместно с Организацией Объединенных Наций Университета мира и нейтралитета.
Для Нового Узбекистана открытость миру, взаимное уважение и стремление к диалогу – фундаментальные ценности. Именно поэтому нами была выдвинута Самаркандская инициатива солидарности во имя общей безопасности и процветания. Она направлена на вовлечение в диалог всех, кому небезразлично будущее человечества, и кто стремится к миру, согласию и устойчивому развитию.
Мы убеждены, что только гуманистические и инклюзивные подходы, опирающиеся на взаимное уважение и понимание, способны укрепить конструкцию современного международного сотрудничества.
В этой связи главными приоритетами предстоящего председательства Узбекистана в Движении неприсоединения мы намерены определить поощрение глобального движения в поддержку культуры мира и ненасилия, укрепление доверия в отношениях между государствами на основе политического диалога, содействие установлению в мире атмосферы терпимости, взаимопонимания и солидарности.
В ходе председательства мы планируем объявить 2027 год – Годом превентивной дипломатии для поддержки усилий по разрешению конфликтов в интересах будущих поколений.
В его рамках примем программу мероприятий, включающую организацию конференций и форумов, обмен парламентскими, общественными и молодёжными делегациями. Рассчитываем на активное участие в ее реализации профильных институтов ООН, включая Региональный центр по превентивной дипломатии в Ашхабаде.
Уважаемые друзья!
В нынешних условиях глобальной напряжённости и снижения доверия между государствами сохранение всеобщей приверженности принципам миролюбия и посредничества как никогда актуально.
Именно поэтому предложение Туркменистана о провозглашении 2025 года Международным годом мира и доверия отвечает насущным запросам мирового сообщества.
Узбекистан всецело поддержал эту инициативу и выступил соавтором соответствующей Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.
Считаем, что эта глобальная идея служит консолидации стран, отвергающих конфронтацию, приверженных разрешению противоречий за столом переговоров и настроенных на действенные миротворческие меры.
Хочу подчеркнуть, что принципы взаимного доверия, уважения и сплочённости выступают также основой нашей политики по превращению Центральной Азии в пространство мира, сотрудничества и добрососедства.
Состоявшаяся в прошлом месяце в Ташкенте 7-я Консультативная встреча глав государств региона ещё раз продемонстрировала нашу готовность к укреплению солидарности, совместным действиям по обеспечению мира и стабильности
в регионе, расширению многопланового экономического сотрудничества.
Особо следует отметить, что конструктивная и миролюбивая политика Туркменистана является важным фактором обеспечения стабильности и развития в Центральной Азии.
Ашхабад сыграл большую роль в возобновлении диалога на высшем уровне в рамках Международного Фонда спасения Арала, организовав в 2018 году первый за многие годы саммит глав государств-членов МФСА.
Значимым вкладом в формирование в регионе единого транспортно-логистического пространства стало проведение в августе этого года в Авазе третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.
Наши с Туркменистаном подходы к вопросам содействия мирному развитию Афганистана путём его вовлечения в региональные экономические процессы и усиления инфраструктурной взаимосвязанности полностью совпадают.
Инициативы Ашхабада по обеспечению энергетической и водной безопасности, устойчивой транспортной связанности, а также защите экосистем региона органично дополняют наши усилия в Центральной Азии.
Уверен, что эти предложения Туркменистана, в основе которых лежат благородные идеи мира и доверия, найдут достойное отражение в повестке дня председательства страны в формате Консультативных встреч глав государств региона.
Уважаемые участники!
Сотрудничество, основанное на взаимном уважении, доверии и солидарности, способно воплощать в жизнь самые грандиозные планы. Поэтому очень важно продвигать их посредством гуманитарного взаимодействия.
В этой связи предлагаем организовать в следующем году
в Ташкенте совместный международный гуманитарный форум «Диалог культур» с участием творческих коллективов, учёных и писателей, а также запустить региональную программу «Молодёжь во имя мира и доверия», направленную на вовлечение молодого поколения в процесс укрепления мира и доверия посредством совместной реализации образовательных, культурных и волонтёрских инициатив.
Дорогие друзья!
Мир и доверие – это основа всеобщего благополучия. Укрепление этих ценностей должно оставаться ключевым приоритетом для всего международного сообщества.
Узбекистан готов и впредь вносить свой конструктивный вклад в построение справедливого и стабильного миропорядка.
Желаю всем участникам форума плодотворной работы, а братскому народу Туркменистана – мира, благополучия и дальнейшего процветания."
По завершении мероприятий глава Узбекистана отправился в Ташкент.
