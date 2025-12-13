advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
13.12.2025 / 21:44 msk / 23:44 uzb
Глава Узбекистана принял участие в Международном форуме в Ашхабаде
13.12.2025 07:54

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 декабря. /УЗИНФОРМ/. 12 декабря пребывающий с рабочим визитом в Туркменистане Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в прошедших в Ашхабаде торжественных мероприятиях, посвященных 30-летию принятия Туркменистаном статуса постоянного нейтралитета.

В частности, наряду с зарубежными коллегами глава Узбекистана возложил цветы к торжественно открытому в этот день Монументу нейтралитета Туркменистана, а также принял участие в Международном форуме мира и доверия.

В выступлении главы Узбекистана на форуме говорилось:

"Уважаемые главы делегаций!

Выражаю глубокую признательность Президенту Туркменистана, уважаемому Сердару Гурбангулыевичу Бердымухамедову и Национальному лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты, моему дорогому брату, уважаемому Гурбангулы Мяликгулыевичу Бердымухамедову за тёплый приём и безупречную организацию сегодняшнего форума.

Поздравляю руководство Туркменистана и весь братский туркменский народ с Национальным праздником – тридцатой годовщиной постоянного Нейтралитета.

Эта знаменательная дата олицетворяет неизменную приверженность Туркменистана развитию мирных, доверительных, дружественных и взаимовыгодных отношений со всеми странами мира.

Нынешний форум мы рассматриваем как важную политическую платформу для продвижения идей миролюбия и миротворчества, укрепления взаимного доверия и уважения между государствами,
а также поиска решения актуальных международных проблем посредством диалога и переговоров.

Уважаемые участники!

Нейтралитет Туркменистана, ставший частью современной идентичности туркменского народа, опирается на его глубокие исторические традиции, культурные и духовные ценности, такие присущие ему благородные качества, как великодушие, толерантность и добрососедство.

Этот феномен заслужил широкое признание во всём мире благодаря определяющей роли уважаемого Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова – архитектора туркменской философии позитивного Нейтралитета на современном этапе.

Избранная стратегическая линия сегодня с новым динамизмом реализуется Президентом Туркменистана, уважаемым Сердаром Гурбангулыевичем.

Туркменская модель постоянного нейтралитета ярко демонстрирует, как принципы уважения суверенитета и невмешательства могут гармонично сочетаться с активной миротворческой и дипломатической деятельностью. Наглядным свидетельством этого является успешная работа в Ашхабаде Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для стран Центральной Азии.

Мы в Узбекистане во многом разделяем стратегическое видение и внешнеполитические подходы наших туркменских братьев.

В этой связи поддерживаем инициативу братского Туркменистана по созданию совместно с Организацией Объединенных Наций Университета мира и нейтралитета.

Для Нового Узбекистана открытость миру, взаимное уважение и стремление к диалогу – фундаментальные ценности. Именно поэтому нами была выдвинута Самаркандская инициатива солидарности во имя общей безопасности и процветания. Она направлена на вовлечение в диалог всех, кому небезразлично будущее человечества, и кто стремится к миру, согласию и устойчивому развитию.

Мы убеждены, что только гуманистические и инклюзивные подходы, опирающиеся на взаимное уважение и понимание, способны укрепить конструкцию современного международного сотрудничества.

В этой связи главными приоритетами предстоящего председательства Узбекистана в Движении неприсоединения мы намерены определить поощрение глобального движения в поддержку культуры мира и ненасилия, укрепление доверия в отношениях между государствами на основе политического диалога, содействие установлению в мире атмосферы терпимости, взаимопонимания и солидарности.

В ходе председательства мы планируем объявить 2027 год – Годом превентивной дипломатии для поддержки усилий по разрешению конфликтов в интересах будущих поколений.

В его рамках примем программу мероприятий, включающую организацию конференций и форумов, обмен парламентскими, общественными и молодёжными делегациями. Рассчитываем на активное участие в ее реализации профильных институтов ООН, включая Региональный центр по превентивной дипломатии в Ашхабаде.

Уважаемые друзья!

В нынешних условиях глобальной напряжённости и снижения доверия между государствами сохранение всеобщей приверженности принципам миролюбия и посредничества как никогда актуально.

Именно поэтому предложение Туркменистана о провозглашении 2025 года Международным годом мира и доверия отвечает насущным запросам мирового сообщества.

Узбекистан всецело поддержал эту инициативу и выступил соавтором соответствующей Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

Считаем, что эта глобальная идея служит консолидации стран, отвергающих конфронтацию, приверженных разрешению противоречий за столом переговоров и настроенных на действенные миротворческие меры.

Хочу подчеркнуть, что принципы взаимного доверия, уважения и сплочённости выступают также основой нашей политики по превращению Центральной Азии в пространство мира, сотрудничества и добрососедства.

Состоявшаяся в прошлом месяце в Ташкенте 7-я Консультативная встреча глав государств региона ещё раз продемонстрировала нашу готовность к укреплению солидарности, совместным действиям по обеспечению мира и стабильности
в регионе, расширению многопланового экономического сотрудничества.

Особо следует отметить, что конструктивная и миролюбивая политика Туркменистана является важным фактором обеспечения стабильности и развития в Центральной Азии.

Ашхабад сыграл большую роль в возобновлении диалога на высшем уровне в рамках Международного Фонда спасения Арала, организовав в 2018 году первый за многие годы саммит глав государств-членов МФСА.

Значимым вкладом в формирование в регионе единого транспортно-логистического пространства стало проведение в августе этого года в Авазе третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

Наши с Туркменистаном подходы к вопросам содействия мирному развитию Афганистана путём его вовлечения в региональные экономические процессы и усиления инфраструктурной взаимосвязанности полностью совпадают.

Инициативы Ашхабада по обеспечению энергетической и водной безопасности, устойчивой транспортной связанности, а также защите экосистем региона органично дополняют наши усилия в Центральной Азии.

Уверен, что эти предложения Туркменистана, в основе которых лежат благородные идеи мира и доверия, найдут достойное отражение в повестке дня председательства страны в формате Консультативных встреч глав государств региона.

Уважаемые участники!

Сотрудничество, основанное на взаимном уважении, доверии и солидарности, способно воплощать в жизнь самые грандиозные планы. Поэтому очень важно продвигать их посредством гуманитарного взаимодействия.

В этой связи предлагаем организовать в следующем году
в Ташкенте совместный международный гуманитарный форум «Диалог культур» с участием творческих коллективов, учёных и писателей, а также запустить региональную программу «Молодёжь во имя мира и доверия», направленную на вовлечение молодого поколения в процесс укрепления мира и доверия посредством совместной реализации образовательных, культурных и волонтёрских инициатив.

Дорогие друзья!

Мир и доверие – это основа всеобщего благополучия. Укрепление этих ценностей должно оставаться ключевым приоритетом для всего международного сообщества.

Узбекистан готов и впредь вносить свой конструктивный вклад в построение справедливого и стабильного миропорядка.

Желаю всем участникам форума плодотворной работы, а братскому народу Туркменистана – мира, благополучия и дальнейшего процветания."

По завершении мероприятий глава Узбекистана отправился в Ташкент.

УЗИНФОРМ

