Глава Узбекистана принял участие в Международном форуме в Ашхабаде

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 декабря. /УЗИНФОРМ/. 12 декабря пребывающий с рабочим визитом в Туркменистане Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в прошедших в Ашхабаде торжественных мероприятиях, посвященных 30-летию принятия Туркменистаном статуса постоянного нейтралитета.

В частности, наряду с зарубежными коллегами глава Узбекистана возложил цветы к торжественно открытому в этот день Монументу нейтралитета Туркменистана, а также принял участие в Международном форуме мира и доверия.

В выступлении главы Узбекистана на форуме говорилось:

"Уважаемые главы делегаций!



Выражаю глубокую признательность Президенту Туркменистана, уважаемому Сердару Гурбангулыевичу Бердымухамедову и Национальному лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты, моему дорогому брату, уважаемому Гурбангулы Мяликгулыевичу Бердымухамедову за тёплый приём и безупречную организацию сегодняшнего форума.



Поздравляю руководство Туркменистана и весь братский туркменский народ с Национальным праздником – тридцатой годовщиной постоянного Нейтралитета.



Эта знаменательная дата олицетворяет неизменную приверженность Туркменистана развитию мирных, доверительных, дружественных и взаимовыгодных отношений со всеми странами мира.



Нынешний форум мы рассматриваем как важную политическую платформу для продвижения идей миролюбия и миротворчества, укрепления взаимного доверия и уважения между государствами,

а также поиска решения актуальных международных проблем посредством диалога и переговоров.



Уважаемые участники!



Нейтралитет Туркменистана, ставший частью современной идентичности туркменского народа, опирается на его глубокие исторические традиции, культурные и духовные ценности, такие присущие ему благородные качества, как великодушие, толерантность и добрососедство.



Этот феномен заслужил широкое признание во всём мире благодаря определяющей роли уважаемого Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова – архитектора туркменской философии позитивного Нейтралитета на современном этапе.



Избранная стратегическая линия сегодня с новым динамизмом реализуется Президентом Туркменистана, уважаемым Сердаром Гурбангулыевичем.



Туркменская модель постоянного нейтралитета ярко демонстрирует, как принципы уважения суверенитета и невмешательства могут гармонично сочетаться с активной миротворческой и дипломатической деятельностью. Наглядным свидетельством этого является успешная работа в Ашхабаде Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для стран Центральной Азии.



Мы в Узбекистане во многом разделяем стратегическое видение и внешнеполитические подходы наших туркменских братьев.



В этой связи поддерживаем инициативу братского Туркменистана по созданию совместно с Организацией Объединенных Наций Университета мира и нейтралитета.



Для Нового Узбекистана открытость миру, взаимное уважение и стремление к диалогу – фундаментальные ценности. Именно поэтому нами была выдвинута Самаркандская инициатива солидарности во имя общей безопасности и процветания. Она направлена на вовлечение в диалог всех, кому небезразлично будущее человечества, и кто стремится к миру, согласию и устойчивому развитию.



Мы убеждены, что только гуманистические и инклюзивные подходы, опирающиеся на взаимное уважение и понимание, способны укрепить конструкцию современного международного сотрудничества.



В этой связи главными приоритетами предстоящего председательства Узбекистана в Движении неприсоединения мы намерены определить поощрение глобального движения в поддержку культуры мира и ненасилия, укрепление доверия в отношениях между государствами на основе политического диалога, содействие установлению в мире атмосферы терпимости, взаимопонимания и солидарности.



В ходе председательства мы планируем объявить 2027 год – Годом превентивной дипломатии для поддержки усилий по разрешению конфликтов в интересах будущих поколений.



В его рамках примем программу мероприятий, включающую организацию конференций и форумов, обмен парламентскими, общественными и молодёжными делегациями. Рассчитываем на активное участие в ее реализации профильных институтов ООН, включая Региональный центр по превентивной дипломатии в Ашхабаде.



Уважаемые друзья!



В нынешних условиях глобальной напряжённости и снижения доверия между государствами сохранение всеобщей приверженности принципам миролюбия и посредничества как никогда актуально.



Именно поэтому предложение Туркменистана о провозглашении 2025 года Международным годом мира и доверия отвечает насущным запросам мирового сообщества.



Узбекистан всецело поддержал эту инициативу и выступил соавтором соответствующей Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.



Считаем, что эта глобальная идея служит консолидации стран, отвергающих конфронтацию, приверженных разрешению противоречий за столом переговоров и настроенных на действенные миротворческие меры.



Хочу подчеркнуть, что принципы взаимного доверия, уважения и сплочённости выступают также основой нашей политики по превращению Центральной Азии в пространство мира, сотрудничества и добрососедства.



Состоявшаяся в прошлом месяце в Ташкенте 7-я Консультативная встреча глав государств региона ещё раз продемонстрировала нашу готовность к укреплению солидарности, совместным действиям по обеспечению мира и стабильности

в регионе, расширению многопланового экономического сотрудничества.



Особо следует отметить, что конструктивная и миролюбивая политика Туркменистана является важным фактором обеспечения стабильности и развития в Центральной Азии.



Ашхабад сыграл большую роль в возобновлении диалога на высшем уровне в рамках Международного Фонда спасения Арала, организовав в 2018 году первый за многие годы саммит глав государств-членов МФСА.



Значимым вкладом в формирование в регионе единого транспортно-логистического пространства стало проведение в августе этого года в Авазе третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.



Наши с Туркменистаном подходы к вопросам содействия мирному развитию Афганистана путём его вовлечения в региональные экономические процессы и усиления инфраструктурной взаимосвязанности полностью совпадают.



Инициативы Ашхабада по обеспечению энергетической и водной безопасности, устойчивой транспортной связанности, а также защите экосистем региона органично дополняют наши усилия в Центральной Азии.



Уверен, что эти предложения Туркменистана, в основе которых лежат благородные идеи мира и доверия, найдут достойное отражение в повестке дня председательства страны в формате Консультативных встреч глав государств региона.



Уважаемые участники!



Сотрудничество, основанное на взаимном уважении, доверии и солидарности, способно воплощать в жизнь самые грандиозные планы. Поэтому очень важно продвигать их посредством гуманитарного взаимодействия.



В этой связи предлагаем организовать в следующем году

в Ташкенте совместный международный гуманитарный форум «Диалог культур» с участием творческих коллективов, учёных и писателей, а также запустить региональную программу «Молодёжь во имя мира и доверия», направленную на вовлечение молодого поколения в процесс укрепления мира и доверия посредством совместной реализации образовательных, культурных и волонтёрских инициатив.



Дорогие друзья!



Мир и доверие – это основа всеобщего благополучия. Укрепление этих ценностей должно оставаться ключевым приоритетом для всего международного сообщества.



Узбекистан готов и впредь вносить свой конструктивный вклад в построение справедливого и стабильного миропорядка.



Желаю всем участникам форума плодотворной работы, а братскому народу Туркменистана – мира, благополучия и дальнейшего процветания."

По завершении мероприятий глава Узбекистана отправился в Ташкент.

УЗИНФОРМ