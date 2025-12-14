Погода в Узбекистане на 15 декабря

Погода в Узбекистане на 15 декабря14.12.2025 11:33
ТАШКЕНТ, 14 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 15 декабря, погода по прогнозам синоптиков:
14-16 декабря по горным районам Ташкентской, Наманганской областей лавиноопасно.
|в Ташкенте:
|Переменная облачность, ночью и утром дождь, возможен переход в снег. Днем без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 3-5° тепла.
в Каракалпакстане и Хорезмской области
Переменная облачность, без осадков. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.
в Бухарской и Навоийской областях:
Переменная облачность, без осадков. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, в отдельных районах возможен переход в снег. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью и днем 0-5° тепла.
в Ташкентской области:
|Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, в отдельных районах возможен переход в снег. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью и днем 0-5° тепла.
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
Переменная облачность, ночью и утром местами дождь. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 5-10° тепла.
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
Переменная облачность, в первой половине дня местами дождь, в отдельных районах возможен переход в снег. Возможен туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 5-10° тепла.
в горных районах Республики:
|Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), местами сильные. Возможен туман. По горным районам Ташкентской, Наманганской областей лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью и днем 0-5° мороза.