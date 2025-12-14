



Погода в Узбекистане на 15 декабря



ТАШКЕНТ, 14 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 15 декабря, погода по прогнозам синоптиков: 14-16 декабря по горным районам Ташкентской, Наманганской областей лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, ночью и утром дождь, возможен переход в снег. Днем без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 3-5° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, в отдельных районах возможен переход в снег. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью и днем 0-5° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, в отдельных районах возможен переход в снег. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью и днем 0-5° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 5-10° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, в первой половине дня местами дождь, в отдельных районах возможен переход в снег. Возможен туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 5-10° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), местами сильные. Возможен туман. По горным районам Ташкентской, Наманганской областей лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью и днем 0-5° мороза.