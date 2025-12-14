advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
14.12.2025 / 11:46 msk / 13:46 uzb
Глава Узбекистана поздравил земледельцев
14.12.2025 09:16

ТАШКЕНТ, 14 декабря. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к гражданам страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня Дня работников сельского хозяйства Узбекистана.

В поздравлении говорится:

"Дорогие соотечественники! 

Уважаемые дехкане и фермеры, работники аграрной сферы!

Искренне поздравляю вас, всех представителей этой благородной профессии, посвятивших жизнь сфере сельского хозяйства, с замечательным праздником – Днем работников сельского хозяйства.

В этот радостный день мы еще раз с благодарностью отмечаем ваши огромные заслуги в ускоренном развитии сельскохозяйственной отрасли, в целом экономики страны, повышении благосостояния народа, обеспечении продовольственной безопасности.

В этом году, несмотря на трудности, связанные с изменением климата, мы вместе с вами смогли совершить кардинальный прорыв в развитии аграрного сектора.

Благодаря посеву новых сортов хлопчатника, зерновых, фруктов и овощей, внедрения современных агротехнологий добились высокой урожайности.

В нынешнем году более чем у 3 тысяч земледельцев-фермеров урожайность хлопка превысила 50-60 центнеров, 1,5 тысячи из них – преодолели отметку в 70 центнеров, а в зерноводстве более 3,5 тысячи опытных фермеров в среднем собрали по 100 центнеров, что, несомненно, свидетельствует о начале нового этапа в развитии этих отраслей.

Заслуживает внимания и рост экспортного потенциала сельского хозяйства. Только в этом году число государств, покупающих нашу плодоовощную продукцию, выросло на 18, то есть до 83.

Будет правильным сказать, что за этими показателями стоят труд, мужество, самоотверженность наших дехкан и фермеров, работников кластеров, каждого человека, проявившего свои упорство и трудолюбие в сферах сельского и водного хозяйства. В преддверии этого праздника мы вместе с вами всесторонне обсудили нашу работу за текущий год, 110 представителей агросектора были удостоены государственных наград. Еще раз искренне поздравляю их с таким высоким признанием.

Уважаемые соотечественники!

Сегодня, в условиях глобального изменения климата, дефицита водных ресурсов самой приоритетной задачей стало обеспечение потребности нашего народа в качественном продовольствии. Как и во всех напарвлениях, только на основе современных знаний, опыта и инновационных подходов мы сможем достичь намеченных благородных целей в сельском хозяйстве. Это глубоко осознают и наши дехкане и фермеры. В чем я вновь убедился в этом в ходе недавнего ознакомления с изменениями, происходящими в отрасли в Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях.

В реализации стратегического курса Нового Узбекистана в сфере сельского хозяйства я прежде всего опираюсь на вас, свыше 3,5 миллиона соотечественников, которые трудятся в агросекторе. Готов в свою очередь обеспечить для вас все необходимые условия и возможности.

Ведь будущее нашего сельского хозяйства – это будущее всей страны.

Со следующего года фермерам, вырастившим за свой счет 50 процентов урожая хлопка в дополнительном порядке, будет предоставлена 5-процентная субсидия, фермерам, не имеющим задолженности по налогам, лизингу и кредиту, – будут выделяться льготные кредиты по сниженной ставке до 2 процентов.

Мы внедрим новую систему управления субсидиями в сельском хозяйстве, 53 вида субсидий, ранее предоставлявшихся 6 министерствами, теперь будут осуществляться только Агентством по платежам в аграрной сфере. Кроме того, при выделении субсидий мы устраним излишние бюроратические барьеры, фермеры и дехкане будут обращаться за субсидиями только через электронную платформу.

Еще одно новшество. В сельском хозяйстве наладим новую систему страхования урожая. Отныне при его страховании 50 процентов расходов дехкан и фермеров будет покрывать государство. Ущерб при потере урожая будет компенсироваться через Фонд сельскохозяйственного страхования.

Мы закрепим за передовыми фермерами–наставниками фермеров, получающих низкие урожаи, тем самым создадим обоюдовыгодную систему. Кроме того, в рамках программы «Новый агроном» подготовим высококвалифицированные кадры из 180 одаренных студентов.

Только в хлопководстве на поддержку дехкан и фермеров будет направлено 35 триллионов сумов.

Как и в хлопководстве, мы внедрим систему выделения фермерам, выращивающим зерновые культуры, субсидий в размере 10 процентов от полученного урожая. В садоводстве организуем работу по возделыванию новых и обновлению имеющихся садов и виноградников на основе трехлетней программы.

В рыбоводстве примем новую программу развития в целях обновления породы, повышения результативности и прозрачности. При этом с нашими венгерскими и норвежскими партнерами приступим к работе по налаживанию породистости карпов и холодноводных рыб.

50 процентов расходов на ввоз из-за рубежа породистых рыб планируется покрывать из бюджета.

Рыбные хозяйства будут освобождены от таможенной пошлины при импорте инкубационных систем, лабораторий, установок замкнутого водоснабжения. Для хозяйств, организовавших интенсивное рыбоводство, налоги на землю и имущество сократятся вдвое.

Мы создадим Академию сельскохозяйственных наук, призванную обеспечить интеграцию «науки – образования – производства» в целях полного использования потенциала сельского хозяйства.

Убежден, что вы, мои дорогие, примете активное участие в успешной реализации таких широкомасштабных задач и внесете достойный вклад в выведение развития отрасли на новый уровень.

Еще раз от всего сердца поздравляю вас с сегодняшним замечательным праздником, желаю всем вам здоровья, мира и благополучия вашим семьям.

Пусть, как и в нынешнем году, и впредь продолжится ваш путь трудовых побед и достижений!".

УЗИНФОРМ

