



Глава Узбекистана поздравил земледельцев



ТАШКЕНТ, 14 декабря. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к гражданам страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня Дня работников сельского хозяйства Узбекистана. В поздравлении говорится: "Дорогие соотечественники!



Уважаемые дехкане и фермеры, работники аграрной сферы!



Искренне поздравляю вас, всех представителей этой благородной профессии, посвятивших жизнь сфере сельского хозяйства, с замечательным праздником – Днем работников сельского хозяйства.



В этот радостный день мы еще раз с благодарностью отмечаем ваши огромные заслуги в ускоренном развитии сельскохозяйственной отрасли, в целом экономики страны, повышении благосостояния народа, обеспечении продовольственной безопасности.



В этом году, несмотря на трудности, связанные с изменением климата, мы вместе с вами смогли совершить кардинальный прорыв в развитии аграрного сектора.



Благодаря посеву новых сортов хлопчатника, зерновых, фруктов и овощей, внедрения современных агротехнологий добились высокой урожайности.



В нынешнем году более чем у 3 тысяч земледельцев-фермеров урожайность хлопка превысила 50-60 центнеров, 1,5 тысячи из них – преодолели отметку в 70 центнеров, а в зерноводстве более 3,5 тысячи опытных фермеров в среднем собрали по 100 центнеров, что, несомненно, свидетельствует о начале нового этапа в развитии этих отраслей.



Заслуживает внимания и рост экспортного потенциала сельского хозяйства. Только в этом году число государств, покупающих нашу плодоовощную продукцию, выросло на 18, то есть до 83.



Будет правильным сказать, что за этими показателями стоят труд, мужество, самоотверженность наших дехкан и фермеров, работников кластеров, каждого человека, проявившего свои упорство и трудолюбие в сферах сельского и водного хозяйства. В преддверии этого праздника мы вместе с вами всесторонне обсудили нашу работу за текущий год, 110 представителей агросектора были удостоены государственных наград. Еще раз искренне поздравляю их с таким высоким признанием.



Уважаемые соотечественники!



Сегодня, в условиях глобального изменения климата, дефицита водных ресурсов самой приоритетной задачей стало обеспечение потребности нашего народа в качественном продовольствии. Как и во всех напарвлениях, только на основе современных знаний, опыта и инновационных подходов мы сможем достичь намеченных благородных целей в сельском хозяйстве. Это глубоко осознают и наши дехкане и фермеры. В чем я вновь убедился в этом в ходе недавнего ознакомления с изменениями, происходящими в отрасли в Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях.



В реализации стратегического курса Нового Узбекистана в сфере сельского хозяйства я прежде всего опираюсь на вас, свыше 3,5 миллиона соотечественников, которые трудятся в агросекторе. Готов в свою очередь обеспечить для вас все необходимые условия и возможности.



Ведь будущее нашего сельского хозяйства – это будущее всей страны.



Со следующего года фермерам, вырастившим за свой счет 50 процентов урожая хлопка в дополнительном порядке, будет предоставлена 5-процентная субсидия, фермерам, не имеющим задолженности по налогам, лизингу и кредиту, – будут выделяться льготные кредиты по сниженной ставке до 2 процентов.



Мы внедрим новую систему управления субсидиями в сельском хозяйстве, 53 вида субсидий, ранее предоставлявшихся 6 министерствами, теперь будут осуществляться только Агентством по платежам в аграрной сфере. Кроме того, при выделении субсидий мы устраним излишние бюроратические барьеры, фермеры и дехкане будут обращаться за субсидиями только через электронную платформу.



Еще одно новшество. В сельском хозяйстве наладим новую систему страхования урожая. Отныне при его страховании 50 процентов расходов дехкан и фермеров будет покрывать государство. Ущерб при потере урожая будет компенсироваться через Фонд сельскохозяйственного страхования.



Мы закрепим за передовыми фермерами–наставниками фермеров, получающих низкие урожаи, тем самым создадим обоюдовыгодную систему. Кроме того, в рамках программы «Новый агроном» подготовим высококвалифицированные кадры из 180 одаренных студентов.



Только в хлопководстве на поддержку дехкан и фермеров будет направлено 35 триллионов сумов.



Как и в хлопководстве, мы внедрим систему выделения фермерам, выращивающим зерновые культуры, субсидий в размере 10 процентов от полученного урожая. В садоводстве организуем работу по возделыванию новых и обновлению имеющихся садов и виноградников на основе трехлетней программы.



В рыбоводстве примем новую программу развития в целях обновления породы, повышения результативности и прозрачности. При этом с нашими венгерскими и норвежскими партнерами приступим к работе по налаживанию породистости карпов и холодноводных рыб.



50 процентов расходов на ввоз из-за рубежа породистых рыб планируется покрывать из бюджета.



Рыбные хозяйства будут освобождены от таможенной пошлины при импорте инкубационных систем, лабораторий, установок замкнутого водоснабжения. Для хозяйств, организовавших интенсивное рыбоводство, налоги на землю и имущество сократятся вдвое.



Мы создадим Академию сельскохозяйственных наук, призванную обеспечить интеграцию «науки – образования – производства» в целях полного использования потенциала сельского хозяйства.



Убежден, что вы, мои дорогие, примете активное участие в успешной реализации таких широкомасштабных задач и внесете достойный вклад в выведение развития отрасли на новый уровень.



Еще раз от всего сердца поздравляю вас с сегодняшним замечательным праздником, желаю всем вам здоровья, мира и благополучия вашим семьям.



Пусть, как и в нынешнем году, и впредь продолжится ваш путь трудовых побед и достижений!". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи