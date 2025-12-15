



Погода в Узбекистане на 16 декабря



ТАШКЕНТ, 15 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 16 декабря, погода по прогнозам синоптиков: 15-16 декабря по горным районам Ташкентской, Наманганской областей лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь. Ночью и утром возможен туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью 1° мороза-1° тепла, днем 7-9° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами снег. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков, по Навоийской области к вечеру местами возможен дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3°тепла, днем 5-10° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, к вечеру местами возможен дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3°тепла, днем 5-10° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, к вечеру местами возможен дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3°тепла, днем 5-10° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, к вечеру местами возможен дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами снег. Местами возможен туман. По горным районам Ташкентской, Наманганской областей лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 0-5° тепла.