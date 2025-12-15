advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
Глава Узбекистана приветствовал национальную сборную на молодежных Параазиатских играх
15.12.2025 10:25

ТАШКЕНТ, 15 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к членам национальной сборной, принимавшей участие в 5-х молодежных Паралимпийских играх в Дубае и завоевавших 99 золотых, 57 серебряных и 41 бронзовую медали, заняв 1-е место в общекомандном зачете среди 35 стран.

В обращении говорится:

"Дорогие мои молодые герои!
Уважаемые наставники и тренеры!
Дорогие родители!
Прежде всего от всего сердце, искренне поздравляю вас с великой исторической победой, одержанной на V молодежных Параазиатских играх.
В напряженных и бескомпромиссных состязаниях, прошедших в городе Дубае Объединенных Арабских Эмиратов с участием более 1 500 спортсменов из 35 стран Азии, вы продемонстрировали подлинные качества мужества и стойкости, стали настоящими героями соревнований и открыли еще одну яркую страницу в истории паралимпийского движения Узбекистана.
На протяжении всего этого престижного спортивного форума вас поддерживал многонациональный народ нашей страны, искренне желавший вам побед и успехов.
От всей души поздравляю вас с тем, что, оправдав это высокое доверие, вы заняли первое место в общекомандном зачете на континенте, завоевав 99 золотых, 57 серебряных и 41 бронзовую медаль, и поднялись на высшую ступень пьедестала почета!
Тот факт, что в ходе турнира гимн Узбекистана прозвучал почти 100 раз, является наглядным свидетельством вашего неоценимого вклада в приумножение славы нашей Родины на мировой арене.
Благодаря своему огромному упорству, несгибаемой воле и целеустремленности вы сумели опередить сильнейшие сборные таких стран, как Иран, Япония, Таиланд и Индонезия, где национальный спорт развивается особенно динамично.
Подобного рекордного результата и столь великой победы в истории участия Узбекистана в Параазиатских играх еще не было.
Без всякого сомнения, вы – молодое поколение и высококвалифицированные специалисты, формирующие славную историю и традиции отечественного спорта, достойны самого высокого признания и аплодисментов.
Весь наш народ, вся наша Родина гордится вами. Вы – золотое поколение, золотые представители паралимпийского движения Узбекистана.
Слава нашим нашим героическим юношам и девушкам!
Особо следует отметить наших парапауэрлифтеров – Бахриддина Холбутаева, Элбека Фархадова, Ойшажон Ражаббоеву, Рухшону Уктамову, которые в своих весовых категориях установили мировые рекорды, а также Нурилло Инобиддинова, Эзозу Абдужабборову, Азизбека Пердебаева, Рухшону Уктамову, Зиедахон Бакижонову, Зухру Юлдашеву, Гулюз Нематуллаеву, установивших рекорды Азии.
Еще один важный исторический результат: наши спортсменка Мадина Мухторова, Фарогат Мухаммадкулова, Мохичехра Ибрагимова в дисциплинах толкания ядра и метания копья в паралегкой атлетике не оставили соперницам ни единого шанса, завоевав весь комплект медалей для Узбекистана.
Все эти достижения – результат вашего неустанного труда, несгибаемой воли, таланта и мастерства, а также последовательной государственной политики, направленной на реальное обеспечение ценности человеческого достоинства.
Ваша выдающаяся победа еще раз на практике показала, каких высоких вершин способны достигать молодые люди Нового Узбекистана. Эта победа, несомненно, станет источником гордости и вдохновения, школой большого опыта для тысяч наших юношей и девушек.
Пользуясь случаем, выражаю искреннюю благодарность вашим родителям, воспитавшим таких отважных и благородных сыновей и дочерей, вашим самоотверженным и высокопрофессиональным тренерам, а также всем вашим болельщикам, неизменно поддерживающим вас на этом пути.
Дорогие мои спортсмены, уважаемые тренеры!
Как вам известно, недавно в нашей стране было принято отдельное постановление, направленное на дальнейшее развитие паралимпийского движения.
Убежден, что данное решение создаст дополнительные условия и новые возможности для вашей дальнейшей деятельности и будет способствовать еще большему укреплению ваших спортивных достижений.
Важно отметить, что в последние годы нами создано Национальное агентство социальной защиты, а также налажена деятельность отдельной Ассоциации адаптивных видов спорта.
Кроме того, в этой системе учреждены Школа мужества и специализированный институт по подготовке профессиональных кадров в данной сфере.
В результате количество направлений адаптивного спорта доведено до 89, а число людей, регулярно занимающихся этими видами спорта в махаллях нашей страны, превысило 45 тысяч человек.
Реформы, направленные на формирование инклюзивного общества и обеспечение социальной адаптации лиц с инвалидностью, будут и впредь последовательно продолжаться.
Еще раз от всей души поздравляю вас, дорогие мои юноши и девушки, являющиеся примером любви и преданности Родине, твердой воли и стойкости для миллионов наших соотечественников, с исторической победой на молодежных Параазиатских играх желаю всем вам крепкого здоровья, а в дальнейшей деятельности – новых больших успехов и побед."

УЗИНФОРМ

