



Погода в Узбекистане на 17 декабря



ТАШКЕНТ, 16 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 17 декабря, погода по прогнозам синоптиков: 16 декабря по горным районам Ташкентской, Наманганской областей лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 5-7° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, по Устюрту местами до 12-14° мороза, днем 0-5° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 9-14 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 2-7° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 2-7° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 8-13° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), местами сильные. Возможен туман. По горным районам Ташкентской, Наманганской областей лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 0-5° тепла.