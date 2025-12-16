Делегация Узбекистана вернулась из Кувейта

ТАШКЕНТ, 16 декабря. /УЗИНФОРМ/. 15 декабря делегация Узбекистана во главе с министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым завершила трехдневный рабочий визит в Государство Кувейт.

Программа визита включала в себя проведение встреч и переговоров с представителями официальных и деловых кругов Кувейта по вопросам развития межгосударственного сотрудничества в приоритетных областях, среди которых были названы экономика и торговля, инвестиции, транспорт и логистика, ТЭК и энергетика, сельское хозяйство и производство продуктов питания.

В частности, состоялись встречи с министром нефти и председателем Kuwait Petroleum Corporation Тареком Сулейманом Аль-Руми и министром торговли и промышленности Халифой Аль-Аскаром, министром электроэнергии, водных ресурсов и возобновляемой энергетики д-ром Сабихом Абдулазизом Аль-Мухайзимом.

Также было проведено 2-е заседание узбекско-кувейтской совместной межправительственной комиссии, состоялся узбекско-кувейтский бизнес-форум и выставка «Made in Uzbekistan». Кроме того, состоялись встречи с кувейтским бизнесом, по итогам которых подписан ряд двусторонних документов.

УЗИНФОРМ