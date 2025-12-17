



Погода в Узбекистане на 18 декабря



ТАШКЕНТ, 17 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 18 декабря, погода по прогнозам синоптиков: 17-22 декабря по горным районам Ташкентской, Наманганской областей лавиноопасно. в Ташкенте : Облачно, осадки (дождь с переходом в снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью и днем 0-2° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, по Устюрту местами до 13-18° мороза, днем 2° мороза 3° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, осадки (дождь, местами с переходом в снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью и днем 0-5° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, осадки (дождь, местами с переходом в снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью и днем 0-5° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, осадки (дождь, местами с переходом в снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 2-7° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, осадки (дождь, местами с переходом в снег). Местами возможен туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 2-7° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами снег, в отдельных районах сильный. Возможен туман. По горным районам лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью и днем 0-5° мороза. Назад | Наверх Печать статьи