Глава Узбекистана совершил рабочую поездку по столице

ТАШКЕНТ, 17 декабря. /УЗИНФОРМ/. 16 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предпринял рабочую поездку по Ташкенту.

Программа визита включала посещение когенерационной станции высокой мощности, построенной в Юнусабадском районе в целях обеспечения населения и объектов экономики стабильной и бесперебойной тепловой энергией в зимний период, ознакомление с работой торгового и бизнес-центра «Юнусобод галереяси», новым зданием и учебно-научной деятельностью Правоохранительной академии Республики Узбекистан.

По итогам поездки глава государства провел рабочее совещание с членами правительства, в ходе которого были определены приоритетные задачи по комплексному развитию города Ташкента в сферах транспорта, занятости, энергообеспечения, развития жилищного фонда, образовательной, медицинской и сервисной инфраструктуры, экологии, культуры, туризма, высоких технологий, финансов, дизайна и других.

УЗИНФОРМ