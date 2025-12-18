



Погода в Узбекистане на 19 декабря



ТАШКЕНТ, 18 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 19 декабря, погода по прогнозам синоптиков: 18-22 декабря по горным районам Ташкентской, Наманганской областей лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, ночью и утром возможен небольшой снег, туман. Днем без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 9-14° мороза, по Устюрту местами до 15-18° мороза, днем 2° мороза-3° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, по северу пустынной зоны до 10-13° мороза, днем 3-8° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами возможен небольшой снег. Днем без осадков. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, ночью и утром местами возможен небольшой снег. Днем без осадков. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков, лишь к вечеру возможны осадки (дождь, местами с переходом в снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 4-9° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами осадки (дождь, снег). Днем без осадков. Местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 0-5° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами снег. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. По горным районам лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 3° мороза-2° тепла.