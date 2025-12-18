



Глава Узбекистана отправился в Японию с визитом



НОВОСТИ В МИРЕ, 18 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с трехдневным официальным визитом в Японию. Поездка предпринята по приглашению премьер-министра Японии Санаэ Такаичи с целью проведения встреч и переговоров по вопросам развития сотрудничества двух стран по ключевым направлениям. Кроме того, глава Узбекистана примет участие в предстоящем в Токио первом саммите глав государств Диалога «Центральная Азия + Япония». УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи