Глава Узбекистана провел встречи с представителями официальных и деловых кругов Японии

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 декабря. /УЗИНФОРМ/. 18-19 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, пребывающий с официальным визитом в Японии, провел в Токио ряд встреч с представителями официальных и деловых кругов Японии.

По прибытии глава Узбекистана провел встречу с соотечественниками, проживающими в Японии.

Официальная программа визита началась со встречи с императором Нарухито. Также в этот день состоялись переговоры с президентом Палаты советников парламента Японии Масаказу Сэкигучи, спикером Палаты представителей парламента Японии Фукуширо Нукагой, вице-президентом Либерально-демократической партии Японии, председателем парламентской Лиги дружбы с Узбекистаном Таро Асо, министром экономики, промышленности и торговли Японии Рёсэем Аказавой, управляющим Японского банка международного сотрудничества (JBIC) Нобумицу Хаяси, президентом Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Акихико Танакой и другими.

Кроме того, были проведены переговоры с руководителями ведущих японских компаний, таких как Sojitz, Sumitomo, Toyota, ITOCHU, Mitsubishi, Marubeni, Daito Trust Construction, NEC, SBI Holdings, Ajinomoto, Japan Tobacco, Hitachi, Mitsui, Balcom, NEC, Eurus Energy, Chubu Electric Power, Shikoku Electric, Shimizu, Hankyu Travel International, Японская организация по обеспечению безопасности в сфере металлов и энергетики (JOGMEC), Японский банк международного сотрудничества (JBIC), Японское агентство международного сотрудничества (JICA), Японская компания по страхованию экспорта и инвестиций (NEXI), Японская организация по развитию внешней торговли (JETRO), Японская ассоциация по торговле со странами СНГ (ROTOBO), банки Norinchukin, SBI Shinsei, Японская ассоциация туристических агентств и другие.

В завершение первого дня визита глава Узбекистана принял участие в официальном приеме от имени премьер-министра Японии, который состоялся во дворце Акасака в честь глав государств Центральной Азии.

УЗИНФОРМ