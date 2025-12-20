



Погода в Узбекистане на 21 декабря



ТАШКЕНТ, 20 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 21 декабря, погода по прогнозам синоптиков: 20-22 декабря по горным районам Ташкентской, Наманганской областей лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, ночью и в первой половине дня небольшой снег, возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер западный с переходом на северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами небольшой снег, возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2° мороза-3° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами небольшой снег, возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами снег, возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 0-5° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность местами осадки (дождь, снег), возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 0-5° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность местами осадки (дождь, снег), возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 0-5° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами снег. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Лавиноопасно. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза. Назад | Наверх Печать статьи