Погода в Узбекистане на 21 декабря

Погода в Узбекистане на 21 декабря20.12.2025 11:33
ТАШКЕНТ, 20 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 21 декабря, погода по прогнозам синоптиков:
20-22 декабря по горным районам Ташкентской, Наманганской областей лавиноопасно.
|в Ташкенте:
|
|
|Переменная облачность, ночью и в первой половине дня небольшой снег, возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер западный с переходом на северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.
|
в Каракалпакстане и Хорезмской области
|
|
|
Переменная облачность, местами небольшой снег, возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2° мороза-3° тепла.
|
в Бухарской и Навоийской областях:
|
|
Переменная облачность, местами небольшой снег, возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.
|
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|
|
|Переменная облачность, местами снег, возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.
|
в Ташкентской области:
|
|
|Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 0-5° тепла.
|
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
|
|
|
Переменная облачность местами осадки (дождь, снег), возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 0-5° тепла.
|
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
|
|
|
Переменная облачность местами осадки (дождь, снег), возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 0-5° тепла.
|
в горных районах Республики:
|
|
|Переменная облачность, временами снег. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Лавиноопасно. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза.