Глава Узбекистана принял участие в саммите в Токио

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня пребывающий с официальным визитом в Японии Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в прошедшем в Токио первом саммите Диалога «Центральная Азия + Япония», который был посвящен обсуждению вопросов развития межрегионального сотрудничества по таким приоритетным направлениям, как «зеленая» экономика и устойчивое развитие, укрепление взаимосвязанности и регионального взаимодействия, развитие человеческих ресурсов.

В выступлении главы Узбекистана на саммите говорилось:

"Уважаемая госпожа премьер-министр!



Уважаемые главы делегаций!



Присоединяюсь к искренним словам признательности в адрес премьер-министра Японии госпожи Такаичи за блестящую организацию первого саммита «Центральная Азия + Япония» и радушное гостеприимство в прекрасном и динамичном Токио.



Подчеркну, что именно Страна восходящего солнца более 20 лет назад выступила инициатором первого диалога «Центральная Азия +». Время показало, насколько данное решение было стратегически востребованным и правильным.



Нынешний саммит, безусловно, является историческим и открывает новый этап нашего сотрудничества.



Хотелось бы отметить, что наши тесные торговые и культурные связи с Японией начали развиваться еще во времена Великого шелкового пути. Древняя столица Японии – город Нара, откуда Вы родом, госпожа премьер-министр, был одним из важнейших центров на этом пути.



Нас также сближают схожие традиции и обычаи, духовные, культурные и семейные ценности.



Все это является прочной основой для развития многогранного сотрудничества между Центральной Азией и Японией.



Уважаемая госпожа Такаичи!



Мы высоко ценим, что Япония в течение всего периода после обретения странами Центральной Азии независимости выступает нашим надежным партнером, вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие региона, модернизацию инфраструктуры, промышленной и энергетической базы, укрепление научно-образовательного и кадрового потенциала.



Поэтому государства Центральной Азии заинтересованы в расширении и более активном присутствии Японии в регионе.



И нам есть что предложить. Наш регион богат природными ресурсами, расположен на перекрестке мировых транспортных, торговых и энергетических маршрутов. Рост экономики стран Центральной Азии составляет 5-6 процентов, и эта динамика сохранится в ближайшие годы.



Происходящие сегодня активные процессы сближения и интеграции в регионе создают благоприятную почву для кооперации с Японией.



Уважаемая госпожа премьер-министр, еще раз благодарю за решительный настрой развивать стратегические отношения с Центральной Азией.



Уверен, что совместными усилиями мы достигнем новых высот. Как гласит японская мудрость, «если объединить силы, то можно сдвинуть горы».



Уважамые главы делегаций!



Поддерживаю выдвинутые сегодня важные инициативы по развитию партнерства между нашими странами.



Приветствую принятие Токийской декларации, направленной на укрепление нашего сотрудничества в стратегически важных направлениях.



В свою очередь, хотел бы представить наше видение развития взаимодействия в формате «Центральная Азия + Япония».



Первое. Предлагаем проводить саммиты на уровне глав государств раз в два года, что позволит придать дополнительный мощный импульс сотрудничеству. Одну из очередных таких встреч готовы принять в Узбекистане.



Поддерживаем инициативу Японии о создании нового постоянного механизма в сфере юстиции и права и организацию первой встречи министров юстиции в Токио в следующем году.



Второе. Выступаем за разработку Стратегии сотрудничества «Центральная Азия – Япония 2040».



В этот документ могли бы войти конкретные программы и проекты содействия устойчивому развитию стран региона и их более глубокой интеграции в глобальные экономические процессы.



Для выработки новых идей и предложений, формирования полномасштабной повестки сотрудничества важно учредить Экспертный форум с участием ведущих аналитических структур наших стран.



Готовы предоставить дискуссионную платформу и созвать первое заседание Форума в следующем году в Ташкенте.



Третье. Приветствуем расширение поддержки японскими финансовыми институтами торгово-экономических и инвестиционных проектов в Центральной Азии.



Уверен: объединив богатые природные и кадровые ресурсы Центральной Азии с индустриальным и технологическим потенциалом Японии, мы сможем добиться эффекта синергии.



В этой связи предлагаем учредить Инвестиционный фонд развития инфраструктуры и промышленности Центральной Азии. На его базе можно запустить Программу по «качественной инфраструктуре», направленную на привлечение японских инвестиций, технологий, инженерных стандартов и экспертизы для реализации крупных инфраструктурных проектов в регионе. Предлагаем также создать Центральноазиатскую сеть японских технопарков – региональной платформы промышленной кооперации, локализации и трансфера технологий. Сеть технопарков можно распределить исходя из сырьевых и промышленных возможностей каждой страны региона.



Четвертое. Сегодня ключевым элементом экономического роста и устойчивости становится цифровая трансформация.



Японские компании – мировые лидеры в сегментах цифровой экономики: промышленной автоматизации, робототехнике и интеллектуальных системах управления, облачных и телекоммуникационных платформах нового поколения.



Предлагаем создать Цифровой хаб «Центральная Азия – Япония» – многостороннюю платформу сотрудничества в области цифровых решений, искусственного интеллекта, интернета вещей, кибербезопасности и инновационной экономики.



Пятое. Япония, располагая огромным опытом формирования современной и надежной транспортной инфраструктуры, может выступить одним из ключевых партнеров в развитии транзитной и логистической сети в регионе.



Мы заинтересованы в привлечении японских инвестиций, технологий и экспертного содействия в проекты создания скоростных железных и автомобильных дорог, цифровизации транспортных коридоров, строительства аэропортов и логистических центров.



В этом плане хочу отметить наше успешное сотрудничество с компанией «Sojitz LLC» в строительстве нового международного аэропорта Ташкента.



Шестое. Япония – мировой лидер в реализации задач по достижению нулевых выбросов углекислого газа.



Мы в Узбекистане поставили цель сократить выбросы углекислого газа до 50 процентов к 2035 году, довести долю «зеленой» энергии в общей генерации до 54 процентов к 2030 году.



Предлагаем совместно разработать конкретные проекты энергетического перехода и развития «зеленой» энергетики, такие как строительство эффективных тепловых станций, солнечных и ветровых энергоустановок, внедрение технологий когенерации, сокращения потерь, улавливания и использования углекислого газа.



Выступаем с инициативой о создании в Ташкенте Регионального центра подготовки специалистов в сфере возобновляемой энергетики.



Седьмое. Считаем важным углубление взаимодействия в реализации принятой нами региональной программы «Зеленая повестка дня» для Центральной Азии. Она созвучна с инициативой Японии «Зеленая трансформация».



Предлагаем: запустить совместную Программу по улучшению качества воздуха в регионе, направленную на применение передовых решений для мониторинга, фильтрации и снижения выбросов, создание более устойчивой и безопасной экологической среды для населения; принять совместный План действий в области борьбы с изменением климата и охраны окружающей среды, включающий проекты по содействию решению экологических проблем Приаралья и внедрению водосберегающих технологий; создать в рамках Диалога новый формат встреч глав ведомств по охране окружающей среды.



Восьмое. С учетом огромного опыта Японии в области сейсмической безопасности выступаем за запуск совместной Программы оценки и повышения сейсмической устойчивости.



Цель – провести комплексную сейсмическую диагностику крупных городов Центральной Азии с привлечением японских экспертов, разработать «дорожные карты» повышения сейсмоустойчивости, запустить системы раннего оповещения на базе японских моделей.



Предлагаем открыть в городе Ташкенте Региональный центр повышения квалификации для подготовки инженеров, архитекторов, спасательных служб по японским стандартам и протоколам.



Девятое. Высоко ценим содействие Японии в сфере образования и подготовки квалифицированных кадров. Будем и впредь расширять и поддерживать образовательные, научные и академические обмены.



Предлагаем провести в Узбекистане первое Совещание министров образования в формате «Центральная Азия + Япония» в следующем году, а также первый Форум ректоров ведущих университетов региона.



Выступаем также за принятие Региональной сетевой программы молодежного развития, направленной на формирование долгосрочных связей между молодежными сообществами, раскрытие ее творческого, технологического и профессионального потенциала.



Укреплению дружественных связей между нашими народами способствует регулярное проведение фестивалей культуры, искусства и туризма.



Хочу с удовлетворением отметить, что павильон Узбекистана на Всемирной выставке «ЭКСПО» в Осаке был удостоен Золотой награды. Мы будем и далее активно участвовать в таких мероприятиях.



Уважаемые участники саммита!



Наша встреча проходит в период серьезной турбулентности мировой политики, усиления геополитической напряженности и снижения доверия между крупными государствами.



В таких условиях особое значение приобретает способность объединять усилия ради сохранения мира и укрепления стабильности.



Одним из ключевых направлений нашего взаимодействия остается Афганистан.



Мы едины в стремлении видеть эту страну мирной, стабильной и ориентированной на созидательное развитие.



Высоко ценим последовательную позицию Японии, которая на протяжении многих лет остается в числе ведущих доноров и партнеров по поддержке афганского народа.



Убежден, что наши совместные действия и общий вклад будут способствовать улучшению жизни, социально-экономическому и инфраструктурному развитию, а также активному вовлечению Афганистана в региональные экономические проекты.



Уважаемые друзья!



В завершение выражаю поддержку решениям по всем вопросам повестки дня.



Уверен, что реализация выдвинутых сегодня инициатив внесет практический вклад в развитие нашего диалога, позволит задействовать значительный потенциал сотрудничества на благо наших стран и народов."

В продолжение программы мероприятий Диалога «Центральная Азия + Япония» с участием президентов Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана был проведен многосторонний бизнес-форум, который был посвящен вопросам развития сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, промышленности, энергетики и других.

УЗИНФОРМ