Подведены итоги визита главы Узбекистана в Японию

НОВОСТИ В МИРЕ, 21 декабря. /УЗИНФОРМ/. 20 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках заключительного дня официального визита в Японию провел в Токио ряд встреч.

В частности, в этот день глава Узбекистана провел встречи с мэром города Нара Гэном Накагавой, министром образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Мацумото Ёхэем, главой Японского общества продвижения науки Сугино Цуёси, а также руководителями таких ведущих японских университетов, как Цукуба, Нагоя, Тоттори, Токийский университет сельского хозяйства и технологий и Нагойский экономический университет.

Далее глава Узбекистана проследовал в резиденцию «Кантэй», где состоялась встреча с премьер-министром Японии Санаэ Такаичи. В ходе переговоров в верхах были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, бизнеса, промышленности, энергетики, инфраструктуры, транспорта и связи, технологий, сельского хозяйства, здравоохранения, туризма и других.

По итогам переговоров было подписано Совместное заявление о расширенном стратегическом партнерстве для следующих поколений, принят пакет соглашений в сфере образования, здравоохранения, экологии, водных ресурсов, транспорта, градостроительства, туризма, сельского хозяйства, снижения риска стихийных бедствий.

В завершение дня от имени премьер-министра Японии Санаэ Такаичи был дан прием в честь официального визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева.По завершении мероприятий в Японии Президент Узбекистана отбыл с рабочим визитом в Россию

УЗИНФОРМ