



Погода в Узбекистане на 23 декабря



ТАШКЕНТ, 22 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 23 декабря, погода по прогнозам синоптиков: 22 декабря по горным районам Ташкентской, Наманганской областей лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, ночью возможен небольшой снег. Днем без осадков. Ночью и утром возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 5-7° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 4° мороза-1° тепла, днем 7-12° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 2-7° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, ночью и утром местами возможен небольшой снег. Днем без осадков. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 2-7° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 7-12° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами возможен небольшой снег. Днем без осадков. Местами туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, ночью и утром местами снег, днем без осадков. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Лавиноопасно. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 3° мороза-2° тепла.