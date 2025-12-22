Глава Узбекистана прибыл в Санкт-Петербург

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 декабря. /УЗИНФОРМ/. 21 декабря пгосле завершения официального визита в Японию Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с рабочим визитом в Российскую Федерацию.

Поездка предпринята по приглашению российского лидера Владимира Путина с целью участия в предстоящем в Санкт-Петербурге неформальном Саммите высокого уровня глав государств-членов Содружества Независимых Государств, очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе наблюдателя.

Первым пунктом программы визита стало участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) в статусе наблюдателя, в ходе которого обсуждались вопросы развития сотрудничества в сферах промышленной кооперации, транспорта, цифровизации торговли и грузоперевозок, внедрения электронной коммерции, борьбы с климатическими изменениями, реализации совместных программ в приоритетных направлениях взаимодействия.

В выступлении главы Узбекистана говорилось:

"Уважаемые главы делегаций!



Прежде всего хочу присоединиться к словам признательности в адрес Президента Российской Федерации, уважаемого Владимира Владимировича Путина за гостеприимство и прекрасную организацию сегодняшней нашей встречи.



Особо отмечу плодотворное председательство белорусской стороны, Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, в Евразийском экономическом союзе, во время которого многостороннее практическое взаимодействие получило новую динамику.



На фоне растущей фрагментации глобальных рынков, усложнения логистических цепочек и смещения приоритетов в распределении инвестиционных ресурсов принципиальное значение для нас приобретает углубление прагматичного и взаимовыгодного сотрудничества со странами Евразийского экономического союза – нашими стратегическими и естественными партнерами.



Уважаемые участники заседания!



За последние четыре года взаимо действия в статусе государства-наблюдателя внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС вырос почти вдвое.



Особенно важно, что в структуре экономических связей растет доля продукции с высокой добавленной стоимостью, а расширение кооперационных проектов демонстрирует устойчивую динамику.



Это отражает реальный интерес наших партнеров к укреплению производственных цепочек.



Узбекистан активно участвует в ключевых евразийских форматах.



С Евразийской экономической комиссией реализуется трехлетний План, включающий порядка 40 конкретных мероприятий в сферах торговли, промышленности, финансов, агрокомплекса и транспорта.



Продолжается работа в формате совместной Рабочей группы – ее пятое заседание планируем провести в следующем году в Ташкенте.



Мы также участвуем в отраслевых программах ЕАЭС по развитию электронной торговли, цифровизации грузоперевозок и борьбе с климатическими изменениями.



Приветствуем решение о начале переговоров по заключению соглашения об обмене информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенные границы Узбекистана и ЕАЭС.



Уверены, трансграничный обмен данными послужит росту эффективности таможенного контроля, уменьшению задержек и будет способствовать интеграции наших транспортных систем в евразийские коридоры.



Присоединение Узбекистана к Евразийскому банку развития стало важным этапом укрепления сотрудничества. Совместно с Банком сформирован портфель перспективных проектов в сфере инфраструктуры, энергетики, металлургии, химической и других отраслях.



Уважаемые коллеги!



Хочу коротко обозначить наши приори теты расширения взаимодействия с ЕАЭС.



Первое. Ключевой задачей остается поэтапное устранение торговых барьеров.



Считаем необходимым активизировать координацию между институтами СНГ и ЕАЭС для сближения подходов в техническом регулировании, санитарных и фитосанитарных нормах.



Целесообразно разработать «дорожную карту» по устранению избыточных процедур и унификации требований.



Для оперативного решения вопросов, связанных с различиями в техническом регулировании, сертификации и таможенном администрировании, предлагаем создать совместную Координационную группу «Узбекистан – ЕАЭС» по тарифным и нетарифным барьерам.



Второе. Особое внимание уделяем развитию промышленной кооперации.



Необходимо совместно сформировать перечень проектов в машиностроении, энергетике, агропромышленном комплексе, химической и других отраслях.



В связи с вступлением Узбекистана в ЕАБР целесообразно вместе определить стратегические направления партнерства и разработать «дорожную карту», охватывающую приоритетные инфраструктурные и «зеленые» проекты, а также поддержку малого и среднего бизнеса.



Убеждены, что Банк может стать не только источником финансирования, но и катализатором привлечения инвестиций в интеграционные проекты.



Третье. Намерены усилить взаимодействие в сфере цифровых технологий.



Предлагаем подготовить с ЕЭК «дорожную карту» по сопряжению цифровых платформ, включая электронную торговлю и цифровую маркировку.



Приоритетом также видим цифровизацию таможенного администри рования и переход к «бесшовной» модели грузовых перевозок.



Четвертое. Мы заинтересованы в присоединении к технологическим платформам ЕАЭС, охватывающим такие направления, как биомедицина, новые материалы, агротехнологии, энергетика и робототехника.



Пятое. Готовы также подключиться к формированию интегрированного информационного ресурса в сфере туризма.



Такой подход позволит обеспечить сопряженность туристических продуктов наших стран.



Уважаемые друзья!



Узбекистан привержен дальнейшему расширению практического взаимодействия с ЕАЭС.



Пользуясь случаем, желаю успехов Президенту Республики Казахстан уважаемому Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву в связи с переходом председательства в Объединении к Казахстану.



Еще раз сердечно поздравляю всех вас и наши братские народы с наступающим Новым годом, желаю мира, благополучия и процветания.



Благодарю за внимание."

В рамках мероприятий рабочего визита в Российскую Федерацию в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова состоялась церемония вручения Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву, Президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову и Президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону Международной премии мира имени Льва Толстого. Награды были вручены за большой личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центральноазиатском регионе.

УЗИНФОРМ