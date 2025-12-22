advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
23.12.2025 / 02:54 msk / 04:54 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как вы оцениваете итоги прошедшего в Вашингтоне 10-го саммита «Центральная Азия + США»?
Голосование проводилось 10.11.2025 - 30.11.2025

45.9% (338)  - Положительно
 21.6% (159)  - Более положительно, чем отрицательно
 17.7% (130)  - Нейтрально
 6.7% (49)  - Более отрицательно, чем положительно
 4.4% (32)  - Отрицательно
 3.7% (27)  - Затрудняюсь ответить
голосов 735     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


Глава Узбекистана прибыл в Санкт-Петербург
22.12.2025 07:07

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 декабря. /УЗИНФОРМ/. 21 декабря пгосле завершения официального визита в Японию Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с рабочим визитом в Российскую Федерацию.

Поездка предпринята по приглашению российского лидера Владимира Путина с целью участия в предстоящем в Санкт-Петербурге неформальном Саммите высокого уровня глав государств-членов Содружества Независимых Государств, очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе наблюдателя.

Первым пунктом программы визита стало участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) в статусе наблюдателя, в ходе которого обсуждались вопросы развития сотрудничества в сферах промышленной кооперации, транспорта, цифровизации торговли и грузоперевозок, внедрения электронной коммерции, борьбы с климатическими изменениями, реализации совместных программ в приоритетных направлениях взаимодействия.

В выступлении главы Узбекистана говорилось:

"Уважаемые главы делегаций!

Прежде всего хочу присоединиться к словам признательности в адрес Президента Российской Федерации, уважаемого Владимира Владимировича Путина за гостеприимство и прекрасную организацию сегодняшней нашей встречи.

Особо отмечу плодотворное председательство белорусской стороны, Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, в Евразийском экономическом союзе, во время которого многостороннее практическое взаимодействие получило новую динамику.

На фоне растущей фрагментации глобальных рынков, усложнения логистических цепочек и смещения приоритетов в распределении инвестиционных ресурсов принципиальное значение для нас приобретает углубление прагматичного и взаимовыгодного сотрудничества со странами Евразийского экономического союза – нашими стратегическими и естественными партнерами.

Уважаемые участники заседания!

За последние четыре года взаимодействия в статусе государства-наблюдателя внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС вырос почти вдвое.

Особенно важно, что в структуре экономических связей растет доля продукции с высокой добавленной стоимостью, а расширение кооперационных проектов демонстрирует устойчивую динамику.

Это отражает реальный интерес наших партнеров к укреплению производственных цепочек.

Узбекистан активно участвует в ключевых евразийских форматах.

С Евразийской экономической комиссией реализуется трехлетний План, включающий порядка 40 конкретных мероприятий в сферах торговли, промышленности, финансов, агрокомплекса и транспорта. 

Продолжается работа в формате совместной Рабочей группы – ее пятое заседание планируем провести в следующем году в Ташкенте. 

Мы также участвуем в отраслевых программах ЕАЭС по развитию электронной торговли, цифровизации грузоперевозок и борьбе с климатическими изменениями.

Приветствуем решение о начале переговоров по заключению соглашения об обмене информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенные границы Узбекистана и ЕАЭС.

Уверены, трансграничный обмен данными послужит росту эффективности таможенного контроля, уменьшению задержек и будет способствовать интеграции наших транспортных систем в евразийские коридоры.

Присоединение Узбекистана к Евразийскому банку развития стало важным этапом укрепления сотрудничества. Совместно с Банком сформирован портфель перспективных проектов в сфере инфраструктуры, энергетики, металлургии, химической и других отраслях. 

Уважаемые коллеги!

Хочу коротко обозначить наши приоритеты расширения взаимодействия с ЕАЭС.

Первое. Ключевой задачей остается поэтапное устранение торговых барьеров.

Считаем необходимым активизировать координацию между институтами СНГ и ЕАЭС для сближения подходов в техническом регулировании, санитарных и фитосанитарных нормах. 

Целесообразно разработать «дорожную карту» по устранению избыточных процедур и унификации требований.

Для оперативного решения вопросов, связанных с различиями в техническом регулировании, сертификации и таможенном администрировании, предлагаем создать совместную Координационную группу «Узбекистан – ЕАЭС» по тарифным и нетарифным барьерам.

Второе. Особое внимание уделяем развитию промышленной кооперации.

Необходимо совместно сформировать перечень проектов в машиностроении, энергетике, агропромышленном комплексе, химической и других отраслях. 

В связи с вступлением Узбекистана в ЕАБР целесообразно вместе определить стратегические направления партнерства и разработать «дорожную карту», охватывающую приоритетные инфраструктурные и «зеленые» проекты, а также поддержку малого и среднего бизнеса. 

Убеждены, что Банк может стать не только источником финансирования, но и катализатором привлечения инвестиций в интеграционные проекты.

Третье. Намерены усилить взаимодействие в сфере цифровых технологий. 

Предлагаем подготовить с ЕЭК «дорожную карту» по сопряжению цифровых платформ, включая электронную торговлю и цифровую маркировку.

Приоритетом также видим цифровизацию таможенного администрирования и переход к «бесшовной» модели грузовых перевозок. 

Четвертое. Мы заинтересованы в присоединении к технологическим платформам ЕАЭС, охватывающим такие направления, как биомедицина, новые материалы, агротехнологии, энергетика и робототехника.

Пятое. Готовы также подключиться к формированию интегрированного информационного ресурса в сфере туризма.

Такой подход позволит обеспечить сопряженность туристических продуктов наших стран.

Уважаемые друзья!

Узбекистан привержен дальнейшему расширению практического взаимодействия с ЕАЭС.

Пользуясь случаем, желаю успехов Президенту Республики Казахстан уважаемому Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву в связи с переходом председательства в Объединении к Казахстану.

Еще раз сердечно поздравляю всех вас и наши братские народы с наступающим Новым годом, желаю мира, благополучия и процветания.

Благодарю за внимание."

В рамках мероприятий рабочего визита в Российскую Федерацию в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова состоялась церемония вручения Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву, Президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову и Президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону Международной премии мира имени Льва Толстого. Награды были вручены за большой личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центральноазиатском регионе.

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
ОДКБ в контексте трансграничных логистических регионов
Мультимодальный Международный транспортный коридор (МТК) «Север – Юг» связывает север Европы...
Зона свободной экономики: первые успешные шаги
В декабре 2008 года на карте Узбекистана появилась территория площадью 500 га, на которой предпринимательская деятельность...
Экономические пути преодоления региональной конфликтогенности в контексте современного мирового кризиса
В современном мире существуют сотни конфликтогенных регионов.
Как СМИ Нового Узбекистана продвигают национальный контент
Сегодня в условиях глобализации мира увеличивается не только количество геополитических противоречий...
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Российская Федерация и Узбекистан подписали соглашение о строительстве атомной станции малой мощности
Обзор прессы с 27 мая по 2 июня
31.05.2024
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии, посвященной открытию памятника Народному артисту Узбекистана Батыру Закирову
Обзор прессы с 13 по 19 мая
17.05.2024
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
Обзор прессы с 11 по 17 сентября
15.09.2023
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на первом саммите глав государств Центральной Азии и Совета сотрудничества арабских государств Залива
Обзор прессы с 17 по 23 июля
20.07.2023
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ