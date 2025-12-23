Президент Узбекистана принял участие в саммите СНГ в Санкт-Петербурге

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 декабря. /УЗИНФОРМ/. 22 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках рабочего визита в Санкт-Петербург принял участие в неформальной встрече глав государств-членов Содружества Независимых Государств.

Саммит был посвящен подведению итогов работы, проделанной в текущем году в рамках Содружества, определению целей и задач на перспективу, обсуждению приоритетных вопросов регионального сотрудничества.

В честь высоких гостей был дан неформальный обед от имени Президента Российской Федерации, организован концерт в Государственном Эрмитаже. По завершении программы саммита глава Узбекистана отбыл на родину.

УЗИНФОРМ