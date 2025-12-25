



Погода в Узбекистане на 26 декабря



ТАШКЕНТ, 25 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 26 декабря, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, в первой половине дня возможен небольшой дождь. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью и днем 3-5° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами снег, возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 3° мороза-2° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков, лишь по Навоийской области местами снег. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 2-7° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 2-7° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами возможен дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 2-7° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 3-8° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами снег, возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью и днем 2-7° мороза.