



В Узбекистане определены даты праздничных и выходных дней в 2026 году



ТАШКЕНТ, 25 декабря. /УЗИНФОРМ/. 24 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2026 году". Документ гласит: "В целях создания условий для полноценного отдыха граждан в период празднования официальных дат, обеспечения эффективного использования выходных и праздничных дней для дальнейшего развития внутреннего и паломнического туризма в рамках Программы развития внутреннего туризма «Узбекистон буйлаб саёхат кил!» постановляю:



1. Установить дополнительные нерабочие дни:



(а) в 2025 году – для всех работников (независимо от видов рабочей недели): среду 31 декабря;



(б) в 2026 году:



(i) для всех работников (независимо от видов рабочей недели): пятницу 2 января, четверг 28 мая, пятницу 29 мая, понедельник 31 августа;



(ii) для работников при шестидневной рабочей неделе: субботу 3 января, субботу 30 мая, четверг 31 декабря.



2. Принять к сведению, что в соответствии со статьей 208 Трудового кодекса:



(а) в связи с совпадением в 2026 году считающихся праздничными нерабочими днями праздника «8 Марта – День женщин» с воскресеньем – выходным днем, а также праздников «21 марта – праздник «Навруз» и «9 Мая – День памяти и почестей» с субботой – выходным днем для работников при пятидневной рабочей неделе данные выходные дни будут перенесены на понедельник 9 марта, 23 марта и 11 мая 2026 года соответственно;



(б) при выполнении в праздничные нерабочие дни работ, приостановка которых невозможна по производственно-техническим и организационным условиям (непрерывно действующее производство, ежедневное обслуживание населения, работа вахтовым методом и другие), перенос выходных дней

не производится.



3. Перенести в 2026 году для работников при пятидневной рабочей неделе выходные дни с субботы 12 декабря на четверг 31 декабря.



4. С учетом продления праздничных (нерабочих) дней для активного отдыха населения республики:



(а) Комитету по туризму и Агентству культурного наследия организовать проведение акций и предоставление скидок на посещение туристических демонстрационных объектов (объекты культурного наследия, музеи) и гостиничные услуги;



(б) Федерации профсоюзов Узбекистана совместно с Министерством здравоохранения, Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента рекомендовать проведение акций и предоставление скидок для санаториев и оздоровительных учреждений;



(в) АО «Uzbekistan Airways» и АО «Узбекистон темир йуллари» рекомендовать предоставление скидок и проведение акций на внутренние транспортные перевозки.



5. Рекомендовать Федерации профсоюзов Узбекистана:



(а) организацию в трудовых коллективах разъяснительной работы о целях, сути и содержании настоящего Указа;



(б) активизацию работы профсоюзных организаций по обеспечению активного отдыха работников и членов их семей в продленные праздничные дни.



6. Национальной телерадиокомпании Узбекистана совместно с Национальным информационным агентством Узбекистана обеспечить широкое информирование населения о мероприятиях, проводимых в праздничные дни, через средства массовой информации, в частности всемирную сеть Интернет.



7. Признать утратившим силу постановление Президента Республики Узбекистан от 24 декабря 2024 года № ПП–452 «Об установлении дополнительного нерабочего дня и переносе выходного дня в период празднования Нового года».



8. Установить, что настоящий Указ утратит свою силу с 1 января 2027 года.



9. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н."