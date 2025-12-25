advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
25.12.2025 / 13:33 msk / 15:33 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как вы оцениваете итоги прошедшего в Вашингтоне 10-го саммита «Центральная Азия + США»?
Голосование проводилось 10.11.2025 - 30.11.2025

45.9% (338)  - Положительно
 21.6% (159)  - Более положительно, чем отрицательно
 17.7% (130)  - Нейтрально
 6.7% (49)  - Более отрицательно, чем положительно
 4.4% (32)  - Отрицательно
 3.7% (27)  - Затрудняюсь ответить
голосов 735     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


В Узбекистане определены даты праздничных и выходных дней в 2026 году
25.12.2025 09:15

ТАШКЕНТ, 25 декабря. /УЗИНФОРМ/. 24 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2026 году".

Документ гласит:

"В целях создания условий для полноценного отдыха граждан в период празднования официальных дат, обеспечения эффективного использования выходных и праздничных дней для дальнейшего развития внутреннего и паломнического туризма в рамках Программы развития внутреннего туризма «Узбекистон буйлаб саёхат кил!» постановляю:

1. Установить дополнительные нерабочие дни:

(а) в 2025 году – для всех работников (независимо от видов рабочей недели): среду 31 декабря;

(б) в 2026 году:

(i) для всех работников (независимо от видов рабочей недели): пятницу 2 января, четверг 28 мая, пятницу 29 мая, понедельник 31 августа;

(ii) для работников при шестидневной рабочей неделе: субботу 3 января, субботу 30 мая, четверг 31 декабря.

2. Принять к сведению, что в соответствии со статьей 208 Трудового кодекса:

(а) в связи с совпадением в 2026 году считающихся праздничными нерабочими днями праздника «8 Марта – День женщин» с воскресеньем – выходным днем, а также праздников «21 марта – праздник «Навруз» и «9 Мая – День памяти и почестей» с субботой – выходным днем для работников при пятидневной рабочей неделе данные выходные дни будут перенесены на понедельник 9 марта, 23 марта и 11 мая 2026 года соответственно;

(б) при выполнении в праздничные нерабочие дни работ, приостановка которых невозможна по производственно-техническим и организационным условиям (непрерывно действующее производство, ежедневное обслуживание населения, работа вахтовым методом и другие), перенос выходных дней
не производится.

3. Перенести в 2026 году для работников при пятидневной рабочей неделе выходные дни с субботы 12 декабря на четверг 31 декабря.

4. С учетом продления праздничных (нерабочих) дней для активного отдыха населения республики:

(а) Комитету по туризму и Агентству культурного наследия организовать проведение акций и предоставление скидок на посещение туристических демонстрационных объектов (объекты культурного наследия, музеи) и гостиничные услуги;

(б) Федерации профсоюзов Узбекистана совместно с Министерством здравоохранения, Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента рекомендовать проведение акций и предоставление скидок для санаториев и оздоровительных учреждений;

(в) АО «Uzbekistan Airways» и АО «Узбекистон темир йуллари» рекомендовать предоставление скидок и проведение акций на внутренние транспортные перевозки.

5. Рекомендовать Федерации профсоюзов Узбекистана:

(а) организацию в трудовых коллективах разъяснительной работы о целях, сути и содержании настоящего Указа;

(б) активизацию работы профсоюзных организаций по обеспечению активного отдыха работников и членов их семей в продленные праздничные дни.

6. Национальной телерадиокомпании Узбекистана совместно с Национальным информационным агентством Узбекистана обеспечить широкое информирование населения о мероприятиях, проводимых в праздничные дни, через средства массовой информации, в частности всемирную сеть Интернет.

7. Признать утратившим силу постановление Президента Республики Узбекистан от 24 декабря 2024 года № ПП–452 «Об установлении дополнительного нерабочего дня и переносе выходного дня в период празднования Нового года».

8. Установить, что настоящий Указ утратит свою силу с 1 января 2027 года.

9. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н."

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
ОДКБ в контексте трансграничных логистических регионов
Мультимодальный Международный транспортный коридор (МТК) «Север – Юг» связывает север Европы...
Зона свободной экономики: первые успешные шаги
В декабре 2008 года на карте Узбекистана появилась территория площадью 500 га, на которой предпринимательская деятельность...
Экономические пути преодоления региональной конфликтогенности в контексте современного мирового кризиса
В современном мире существуют сотни конфликтогенных регионов.
Как СМИ Нового Узбекистана продвигают национальный контент
Сегодня в условиях глобализации мира увеличивается не только количество геополитических противоречий...
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Российская Федерация и Узбекистан подписали соглашение о строительстве атомной станции малой мощности
Обзор прессы с 27 мая по 2 июня
31.05.2024
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии, посвященной открытию памятника Народному артисту Узбекистана Батыру Закирову
Обзор прессы с 13 по 19 мая
17.05.2024
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
Обзор прессы с 11 по 17 сентября
15.09.2023
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на первом саммите глав государств Центральной Азии и Совета сотрудничества арабских государств Залива
Обзор прессы с 17 по 23 июля
20.07.2023
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ