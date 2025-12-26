Погода в Узбекистане на 27 декабря

Погода в Узбекистане на 27 декабря26.12.2025 11:23
ТАШКЕНТ, 26 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 27 декабря, погода по прогнозам синоптиков:
в Ташкенте:
Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 7-9° тепла.
в Каракалпакстане и Хорезмской области
Переменная облачность, местами возможен снег, туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, по Устюрту до 12-15° мороза, днем 0-5° тепла. По Хорезмской области без осадков, ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.
в Бухарской и Навоийской областях:
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 4° мороза-1° тепла, днем 7-12° тепла.
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 5-10° тепла.
в Ташкентской области:
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 5-10° тепла.
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 10-15° тепла.
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 4° мороза-1° тепла, днем 3-8° тепла.
в горных районах Республики:
Переменная облачность, местами снег, возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 3° мороза-2° тепла.