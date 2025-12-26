Саудовская Аравия сменит посла в Узбекистане

Саудовская Аравия сменит посла в Узбекистане26.12.2025 06:26
ТАШКЕНТ, 26 декабря. /УЗИНФОРМ/. 25 декабря руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Саудовская Аравия Юсефом Аль-Отайби.
В ходе визита посол сообщил министру о завершении срока своего пребывания в должности, на которой он находился с ноября 2022 года, а также стороны рассмотрели приоритетные вопросы развития диалога двух стран по ключевым направлениям.
УЗИНФОРМ