



Саудовская Аравия сменит посла в Узбекистане



ТАШКЕНТ, 26 декабря. /УЗИНФОРМ/. 25 декабря руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Саудовская Аравия Юсефом Аль-Отайби. В ходе визита посол сообщил министру о завершении срока своего пребывания в должности, на которой он находился с ноября 2022 года, а также стороны рассмотрели приоритетные вопросы развития диалога двух стран по ключевым направлениям.