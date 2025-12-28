Делегация Узбекистана вернулась из Вьетнама

НОВОСТИ В МИРЕ, 28 декабря. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана во главе с заместителем министра инвестиций, промышленности и торговли Ильзатом Касимовым завершила визит в Социалистическую Республику Вьетнам.

Поездка была предпринята с целью участия в прошедшем 24 декабря в Ханое 8-м заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Узбекистаном и Вьетнамом.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сферах торговли и экономики, сельского хозяйства, транспорта и логистики, образования, а также туризма.

По итогам заседания был подписан протокол 8-го заседания узбекско-вьетнамской межправительственной комиссии, включающий в себя комплекс согласованных мер по реализации обсужденных проектов и инициатив.

Кроме того, в рамках визита делегация провела встречи с представителями вьетнамских деловых кругов.

УЗИНФОРМ