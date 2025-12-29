



Погода в Узбекистане на 30 декабря



ТАШКЕНТ, 29 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 30 декабря, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 11-13° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами небольшой дождь, возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2°мороза-3° тепла, днем 3-8° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 10-15° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 10-15° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 10-15° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 13-18° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), в отдельных районах возможны сильные. Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла.