30.12.2025 / 01:24 msk / 03:24 uzb
В Узбекистане утверждена Стратегия защиты детей
29.12.2025 04:26

ТАШКЕНТ, 29 декабря. /УЗИНФОРМ/. На минувшей неделе Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "Об утверждении Стратегии защиты детей от всех форм насилия на 2026–2030 годы".

Документ гласит:

"

В целях эффективной организации исполнения Закона Республики Узбекистан «О защите детей от всех форм насилия», а также формирования в обществе атмосферы нетерпимости ко всем формам насилия в отношении детей, надежной защиты их прав, свобод и законных интересов постановляю:

I. Стратегия защиты детей от всех форм насилия

1. Принять к сведению, что Республика Узбекистан присоединилась к Боготскому призыву к действиям и принята в членство Глобального альянса по прекращению насилия в отношении детей.

2. Утвердить:

  • (а) Стратегию защиты детей от всех форм насилия на 2026–2030 годы согласно приложению № 1;
  • (б) Программу мер по реализации в 2026–2027 годах Стратегии защиты детей от всех форм насилия согласно приложению № 2.

II. Совершенствование системы противодействия всем формам насилия в отношении детей

3. Определить, что начиная с 1 февраля 2026 года:

  • (а) внедряется служба профессиональной приемной семьи для детей, отобранных из семьи вследствие насилия, находящихся под риском совершения насилия в отношении них, а также находящихся в социально опасном положении. При этом:

(i) претенденты на создание профессиональной приемной семьи проходят обучение на основе социально-реабилитационных программ, направленных на уменьшение негативного воздействия психической травмы, полученной ребенком вследствие насилия, предупреждение и устранение последствий поведенческих отклонений либо нарушений в отношениях с членами семьи, сверстниками детей, пострадавших от насилия и находящихся под риском совершения насилия в отношении них, а также находящихся в социально опасном положении (далее – дети, нуждающиеся в социальной защите);

(ii) дети, отобранные из семьи вследствие насилия, нуждающиеся в социальной защите, устраиваются в профессиональные приемные семьи на основании договора, заключенного между центрами социальных услуг «Инсон» и этими семьями;

(iii) на расходы по уходу за каждым ребенком, устроенным в профессиональную приемную семью, ежемесячно выплачиваются денежные средства в двукратном размере минимальной оплаты труда за счет средств Государственного фонда социальной защиты;

(iv) на расходы по проживанию каждого ребенка, устроенного в профессиональную приемную семью, выделяются средства из Государственного фонда социальной защиты в размере расходов по проживанию воспитанников детских домов семейного типа, установленные актами законодательства;

  • (б) первоначально в Кашкадарьинской, Навоийской и Хорезмской областях, до конца 2026 года – в других регионах республики налаживается деятельность компактных центров социальной поддержки в системе Национального агентства социальной защиты для детей, нуждающихся в социальной защите;
  • (в) дети, отобранные из семьи вследствие причиненного полового насилия, могут быть помещены в региональные центры Республиканского центра реабилитации и адаптации женщин центрами социальных услуг «Инсон» при условии их обязательного отдельного размещения.

4. Установить порядок, в соответствии с которым начиная с 1 сентября 2026 года:

  • (а) детям, пострадавшим от насилия, а также детям, ставшим свидетелями насилия, начиная с момента их привлечения к соответствующим процессуальным действиям юридическая помощь оказывается за счет государства;
  • (б) при проведении всех видов процессуальных действий на этапе досудебного производства и в процессе судебного разбирательства по фактам насилия в отношении детей, совершенного их законными представителями либо другими родственниками, представители органов опеки и попечительства участвуют в обязательном порядке;
  • (в) для минимизации повторной травматизации предварительные показания детей, пострадавших от насилия, фиксируются посредством видеозаписи в обязательном порядке;
  • (г) внедряется административная ответственность за несообщение о выявленных случаях, связанных с насилием в отношении детей, работниками организаций образования, здравоохранения и социальной защиты населения независимо от формы их собственности.

5. Министерству внутренних дел совместно с Генеральной прокуратурой, Министерством юстиции, Национальным агентством социальной защиты и заинтересованными ведомствами внести в Кабинет Министров:

  • (а) в трехмесячный срок проект закона, предусматривающий внесение в акты законодательства изменений и дополнений, вытекающих из пункта 4 настоящего Указа;
  • (б) в шестимесячный срок предложения об изменениях и дополнениях в акты законодательства по внедрению системы проведения следственного действия – очной ставки между детьми и подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми исключительно на основании решения следователя или прокурора либо определения суда в рамках дел, связанных с совершением полового насилия в отношении детей.

6. Согласиться с предложениями Кабинета Министров, Национального агентства социальной защиты, Министерства внутренних дел, а также Министерства дошкольного и школьного образования, предусматривающими:

  • (а) упразднение Республиканского учебно-воспитательного учреждения для девочек и Республиканского учебно-воспитательного учреждения для мальчиков;
  • (б) создание в форме государственного учреждения Центра поддержки и социальной интеграции детей и его региональных подразделений в Самаркандской, Ферганской, Хорезмской и Бухарской областях.

Национальному агентству социальной защиты в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров проект нормативно-правового акта об организации деятельности Центра поддержки и социальной интеграции детей.

III. Организация социальных услуг для детей, пострадавших от насилия, и их семей

7. Определить, что начиная с 1 марта 2026 года в центрах социальных услуг «Инсон» организовывается служба для родителей (заменяющих их лиц) детей, нуждающихся в социальной защите, – «меҳрли оила». При этом:

  • (а) служба «меҳрли оила» организуется Центром поддержки и социальной интеграции детей при Национальном агентстве социальной защиты;
  • (б) к службе «меҳрли оила» привлекаются родители (заменяющие их лица) на основании решения комиссий по вопросам детей Республики Каракалпакстан, областей, города Ташкента и районов (городов);
  • (в) для привлеченных к службе «меҳрли оила» родителей (заменяющих их лиц) будут оказываться бесплатные услуги семейной терапии по содействию восстановлению нарушенных отношений с семьей, их социализации с учетом психофизических особенностей их детей.

8. Установить порядок, в соответствии с которым:

  • (а) дети, находящиеся в социально опасном положении, с учетом их поведения, талантов и интересов могут размещаться в образовательных организациях, указанных в приложении № 3, в течение учебного года по решению Комиссии по вопросам детей районов (городов) на основании направления Национального агентства социальной защиты. При этом:

(i) дети, находящиеся в социально опасном положении, по направлению принимаются в образовательные организации на бесплатной основе, без испытаний и дополнительных экзаменов;

(ii) при отсутствии возможности возврата ребенка, находящегося в социально опасном положении, его родителям (заменяющим их лицам) во время каникул центры социальных услуг «Инсон» принимают меры по временному альтернативному устройству таких детей до начала учебного процесса;

(iii) ребенок, находящийся в социально опасном положении, принятый по направлению, прикрепляется к заместителю директора по учебной работе соответствующей образовательной организации, сведения о его поведении и успеваемости ежеквартально вносятся в Комиссию по вопросам детей района (города) по месту жительства данного ребенка;

  • (б) в конце каждого года при утверждении квоты приема в подведомственные образовательные организации министерства и ведомства выделяют дополнительную квоту в размере до 5 процентов для детей, находящихся в социально опасном положении, о чем представляют информацию в Национальное агентство социальной защиты.

9. Одобрить предложение Национального агентства социальной защиты, Министерства дошкольного и школьного образования, Министерства высшего образования, науки и инноваций, а также Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена» (Российская Федерация) о передаче Филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена» в городе Ташкенте из системы Министерства дошкольного и школьного образования в структуру Национального агентства социальной защиты.

10. Определить дополнительными направлениями деятельности Филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена» в городе Ташкенте:

  • (а) подготовку кадров по направлениям инклюзивное и специальное образование, геронтология, психология, социальная педагогика, адаптивный спорт, социальная работа в различных сферах жизнедеятельности, социальная защита и социальное обслуживание семей и детей;
  • (б) переподготовку и повышение квалификации специалистов по инклюзивному и специальному образованию, адаптивным видам спорта;
  • (в) проведение исследований по направлениям инклюзивное и специальное образование, геронтология, психология, социальная педагогика и адаптивный спорт;
  • (г) разработку и внедрение на практике образовательных программ по направлениям инклюзивное и специальное образование, геронтология, психология, социальная педагогика и адаптивный спорт, а также проведение экспертизы стандартов по указанным направлениям.

11. Возложить на Национальную комиссию по вопросам детей следующие дополнительные функции:

  • (а) изучение результативности принимаемых мер государственными органами и организациями, осуществляющими деятельность по защите детей от всех форм насилия, а также территориальными комиссиями по вопросам детей;
  • (б) регулярное проведение обсуждения эффективности реализуемых мер повышения ответственности и жизненных навыков родителей (заменяющих их лиц) по предотвращению случаев насилия в отношении детей в семье;
  • (в) регулярное проведение анализа поведения и успеваемости находящихся в социально опасном положении детей, принятых в образовательные организации на основе дополнительной квоты.

IV. Внедрение современных информационных технологий в процессы защиты детей от всех форм насилия

12. Министерству цифровых технологий совместно с Национальным агентством социальной защиты, Министерством внутренних дел, Генеральной прокуратурой и Верховным судом в срок до 1 апреля 2026 года разработать в информационной системе «Единая национальная социальная защита» Национального агентства социальной защиты Единую электронную платформу (далее – Платформа), содержащую данные по детям, нуждающимся в социальной защите, лицам, совершившим насилие или имеющим склонность к совершению насилия, а также наделенную функцией обмена такими данными. При этом:

  • (а) осуществляется интеграция Платформы с информационными системами государственных органов и организаций, а также Единой диспетчерской службой, предоставляющей возможность приема звонков граждан по короткому номеру «112» и их автоматизированной обработки, посредством Межведомственной интеграционной платформы системы «Цифровое правительство»;
  • (б) создается возможность ведения единых статистических учета и отчетности по фактам совершенного насилия в отношении детей, их представления в органы статистики, а также отслеживания каждого этапа реализации мер по случаям насилия в отношении детей.

V. Организация, обеспечение и контроль исполнения Указа

13. Министерству внутренних дел, Генеральной прокуратуре, Верховному суду, Национальному агентству социальной защиты и Министерству юстиции начиная с 1 февраля 2026 года на основе плана-графика организовать обучение на краткосрочных курсах дознавателей, следователей, прокуроров и судей, работников системы Национального агентства социальной защиты, а также адвокатов, ответственных за работу с детьми, пострадавшими от насилия, в ходе процессуальных действий, в целях повышения их профессиональной подготовки и квалификации по специальным методам работы с детьми в дознании, предварительном следствии и судебном процессе с привлечением к обучению национальных и зарубежных экспертов и специалистов.

14. Нижеследующим:

  • (а) Национальному агентству социальной защиты совместно с Министерством дошкольного и школьного образования, Министерством внутренних дел, Национальной телерадиокомпанией Узбекистана и Национальным информационным агентством Узбекистана:

(i) обеспечить широкое освещение сути и содержания, а также целей и задач настоящего Указа в средствах массовой информации, в том числе интернете и социальных сетях;

(ii) организовать подготовку и широкую пропаганду в общественных местах, в частности в учреждениях здравоохранения и во всех образовательных организациях, пропагандистских материалов (раздаточного материала, средств наглядной пропаганды, видеороликов, буклетов и флаеров), направленных на формирование в обществе атмосферы нетерпимости насилия в отношении детей, защиту детей от всех форм насилия;

  • (б) Министерству юстиции совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в акты законодательства, вытекающих из настоящего Указа.

15. Внести изменения и дополнения в некоторые акты Президента Республики Узбекистан согласно приложению № 4.

16. Возложить на советника Президента Республики Узбекистан по социальной защите – директора Национального агентства социальной защиты Оллоёрова М.П. персональную ответственность за эффективную организацию исполнения настоящего Указа.

17. Контроль за исполнением настоящего Указа, а также осуществление координации деятельности организаций, ответственных за его исполнение, возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н."

УЗИНФОРМ

