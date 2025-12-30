



Глава Узбекистана провел переговоры с зарубежными коллегами



ТАШКЕНТ, 30 декабря. /УЗИНФОРМ/. 29 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры по телефону с первым Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым и Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. В ходе переговоров стороны обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года, а также рассмотрели актуальные аспекты двусторонней повестки дня.