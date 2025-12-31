



Погода в Узбекистане на 1-8 января



ТАШКЕНТ, 31 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), 1-8 января погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков, лишь 3-4 января местами осадки (дождь, возможен переход в снег). Возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный

7-12 м/с. Температура 1 января ночью 1-6° тепла, днем 3-8° тепла; 2 января ночью

2° мороза-3° тепла, днем 8-13° тепла; 3 января ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла;

4 января ночью 2° мороза-3° тепла, днем 0-5° тепла; 5-7 января ночью 2° мороза-3° тепла, днем 3-8° тепла; 8 января ночью 2° мороза-3° тепла, днем 5-10° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 1-2 января местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью колебание от 2° мороза-3° тепла до 3-8° мороза, днем 1-2 января 3-8° тепла, 3-4 января 2° мороза-3° тепла, 5-8 января 0-5° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков, лишь 3 января местами осадки (дождь, возможен переход в снег). Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 1-2 января местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью колебание от 0-5° тепла до 0-5° мороза, днем 1 января 7-12° тепла, 2-8 января колебание от 10-15° тепла до 3-8° тепла; по северу Навоийской области ночью колебание от 2° мороза-3° тепла до 3-8° мороза, днем 1-2 января 3-8° тепла, 3-4 января 2° мороза- 3° тепла, 5-8 января 0-5° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков, лишь 3-4 января местами осадки (дождь, возможен переход в снег). Возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура 1 января ночью 1-6° тепла, днем 3-8° тепла; 2 января ночью 2° мороза-3° тепла, днем 8-13° тепла; 3 января ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла; 4 января ночью 2° мороза-3° тепла, днем 0-5° тепла; 5-7 января ночью 2° мороза-3° тепла, днем 3-8° тепла; 8 января ночью 2° мороза-3° тепла, днем 5-10° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков, лишь 3-4 января местами осадки (дождь, возможен переход в снег). Возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура 1 января ночью 1-6° тепла, днем 3-8° тепла; 2 января ночью 2° мороза-3° тепла, днем 8-13° тепла; 3 января ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла; 4 января ночью 2° мороза-3° тепла, днем 0-5° тепла; 5-7 января ночью 2° мороза-3° тепла, днем 3-8° тепла; 8 января ночью 2° мороза-3° тепла, днем 5-10° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, 1 января без осадков, лишь по Сурхандарьинской области местами дождь. 2 и 4-8 января без осадков. 3 января местами дождь. Возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура 1 января ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла; 2 января ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла; 3 января ночью 2-7° тепла, днем 7-12° тепла; 4-8 января ночью 2° мороза-3° тепла, днем 4 января 3-8° тепла, 5-8 января повышение до 8-13° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь, лишь 2 и 5-8 января без осадков. Возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 5-10 м/с. Колебание температуры ночью от 0-5° тепла до 0-5° мороза, днем от 3-8° тепла до 5-10° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Местами туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Колебание температуры ночью от 2-7° мороза до 2° мороза-3° тепла, днем от 2° мороза-3° тепла до 2-7° тепла. Назад | Наверх Печать статьи