Погода в Узбекистане на 1-8 января

Как вы оцениваете итоги прошедшего в Вашингтоне 10-го саммита «Центральная Азия + США»?
Голосование проводилось 10.11.2025 - 30.11.2025
|
|
|
|
|45.9% (338)
| -
|Положительно
|
|21.6% (159)
| -
|Более положительно, чем отрицательно
|
|17.7% (130)
| -
|Нейтрально
|
|6.7% (49)
| -
|Более отрицательно, чем положительно
|
|4.4% (32)
| -
|Отрицательно
|
|3.7% (27)
| -
|Затрудняюсь ответить
|голосов 735
| всего 100%
Погода в Узбекистане на 1-8 января31.12.2025 11:23
ТАШКЕНТ, 31 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), 1-8 января погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
|
|
|Переменная облачность, без осадков, лишь 3-4 января местами осадки (дождь, возможен переход в снег). Возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный
7-12 м/с. Температура 1 января ночью 1-6° тепла, днем 3-8° тепла; 2 января ночью
2° мороза-3° тепла, днем 8-13° тепла; 3 января ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла;
4 января ночью 2° мороза-3° тепла, днем 0-5° тепла; 5-7 января ночью 2° мороза-3° тепла, днем 3-8° тепла; 8 января ночью 2° мороза-3° тепла, днем 5-10° тепла.
|
в Каракалпакстане и Хорезмской области
|
|
|
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 1-2 января местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью колебание от 2° мороза-3° тепла до 3-8° мороза, днем 1-2 января 3-8° тепла, 3-4 января 2° мороза-3° тепла, 5-8 января 0-5° тепла.
|
в Бухарской и Навоийской областях:
|
|
Переменная облачность, без осадков, лишь 3 января местами осадки (дождь, возможен переход в снег). Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 1-2 января местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью колебание от 0-5° тепла до 0-5° мороза, днем 1 января 7-12° тепла, 2-8 января колебание от 10-15° тепла до 3-8° тепла; по северу Навоийской области ночью колебание от 2° мороза-3° тепла до 3-8° мороза, днем 1-2 января 3-8° тепла, 3-4 января 2° мороза- 3° тепла, 5-8 января 0-5° тепла.
|
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|
|
|Переменная облачность, без осадков, лишь 3-4 января местами осадки (дождь, возможен переход в снег). Возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура 1 января ночью 1-6° тепла, днем 3-8° тепла; 2 января ночью 2° мороза-3° тепла, днем 8-13° тепла; 3 января ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла; 4 января ночью 2° мороза-3° тепла, днем 0-5° тепла; 5-7 января ночью 2° мороза-3° тепла, днем 3-8° тепла; 8 января ночью 2° мороза-3° тепла, днем 5-10° тепла.
|
в Ташкентской области:
|
|
|Переменная облачность, без осадков, лишь 3-4 января местами осадки (дождь, возможен переход в снег). Возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура 1 января ночью 1-6° тепла, днем 3-8° тепла; 2 января ночью 2° мороза-3° тепла, днем 8-13° тепла; 3 января ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла; 4 января ночью 2° мороза-3° тепла, днем 0-5° тепла; 5-7 января ночью 2° мороза-3° тепла, днем 3-8° тепла; 8 января ночью 2° мороза-3° тепла, днем 5-10° тепла.
|
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
|
|
|
Переменная облачность, 1 января без осадков, лишь по Сурхандарьинской области местами дождь. 2 и 4-8 января без осадков. 3 января местами дождь. Возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура 1 января ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла; 2 января ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла; 3 января ночью 2-7° тепла, днем 7-12° тепла; 4-8 января ночью 2° мороза-3° тепла, днем 4 января 3-8° тепла, 5-8 января повышение до 8-13° тепла.
|
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
|
|
|
Переменная облачность, местами дождь, лишь 2 и 5-8 января без осадков. Возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 5-10 м/с. Колебание температуры ночью от 0-5° тепла до 0-5° мороза, днем от 3-8° тепла до 5-10° тепла.
|
в горных районах Республики:
|
|
|Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Местами туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Колебание температуры ночью от 2-7° мороза до 2° мороза-3° тепла, днем от 2° мороза-3° тепла до 2-7° тепла.