



Проведены переговоры глав Узбекистана и РФ



ТАШКЕНТ, 31 декабря. /УЗИНФОРМ/. 30 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ходе беседы главы двух государств обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года, а также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, международной проблематики. Кроме того, глава Узбекистана осудил попытку атаки на резиденцию Президента России в Новгородской области. УЗИНФОРМ