Глава Узбекистана поздравил граждан

ТАШКЕНТ, 1 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к гражданам страны с поздравлениями по случаю наступления Нового года.

В новогоднем обращении главы государства говорится:

"Дорогие соотечественники!

Искренне поздравляю вас, весь наш многонациональный народ с наступающим Новым – 2026 годом.

Уходящий год стал годом больших преобразований и достижений в жизни нашего народа, роста нашей уверенности в завтрашнем дне.

Несмотря на сложную обстановку в мире, мы достигли всех поставленных перед собой целей и рубежей. Объем валового внутреннего продукта впервые превысил 145 миллиардов долларов, Узбекистан закрепил свое место среди стран со средним доходом.

Эффект экономического роста наглядно отражается на улучшении жизни наших людей, доходах семей, облике махаллей, веры нашей молодежи в будущее.

В уходящем году в каждой семье, в каждом доме было много светлых, счастливых мгновений.

Радость миллионов семей, которые отметили новоселье, повысили свои доходы, наладили и укрепили бизнес, гордятся личными успехами и успехами детей в науке, культуре, спорте и других сферах, – все это безусловно наполняет нас силой и энергией для достижения наших целей в новом году.

Дорогие сограждане!

Мы и в новом году мобилизуем новые и новые возможности для обеспечения счастливой, благополучной и здоровой жизни каждой семьи, получения молодежью качественного образования, приобретения профессий будущего и регулярных занятий спортом.

Мы объявили 2026 год «Годом развития махалли и всего общества».

В новом году мы улучшим инфраструктуру тысяч махаллей, придадим им облик Нового Узбекистана.

Все отрасли экономики будут переведены на модель технологического и инновационного роста. Будем и дальше работать над повышением доходов и покупательной способностей населения.

Расширим поддержку нуждающихся в помощи людей, наших уважаемых ветеранов, дорогих женщин, молодежи.

Продолжим действенные меры для улучшения экологии, развития «зеленой» энергетики, рационального использования водных ресурсов.

Одним словом, и в новом 2026 году все наши реформы и усилия будут направлены на создание самых благоприятных условий для жизни населения и бизнеса.

Убежден, что опытные председатели и активисты махаллей, интеллигенция, предприниматели, энергичная молодежь, широкая общественность, каждый соотечественник внесет свой достойный вклад в эту благородную работу!

Дорогие соотечественники!

В преддверии Нового года каждая семья верит в лучшее, в душе каждого человека пробуждаются светлые надежды.

Пусть в 2026 году сбудутся все наши чистые помыслы и благородные устремления!

Пусть новый год принесет каждой семье здоровье, счастье и благополучие, а нашей стране – прогресс, мир и спокойствие!

Пусть Всевышний бережет нашу Родину и поддержит нас в стремлении сделать жизнь нашего народа еще лучше!

С Новым годом, мои дорогие!".

