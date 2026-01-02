Глава МИД Узбекистана провел переговоры с зарубежными коллегами

ТАШКЕНТ, 2 января. /УЗИНФОРМ/. 29-30 декабря руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел переговоры по телефону с зарубежными коллегами.

В частности, состоялись переговоры с министрами иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, Беларуси Максимом Рыженковым, Республики Казахстан Ермеком Кошербаевым, Кыргызской Республики Жээнбеком Кулубаевым, Республики Таджикистан Сироджиддином Мухриддином, а также сенатором, заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Пакистана Мохаммадом Исхак Даром.

Беседы были организованы с целью обсуждения приоритетных вопросов двусторонней повестки дня, а также министры обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года.

УЗИНФОРМ